Dni wolne od pracy w 2021 roku. Podpowiadamy, kiedy wziąć urlop

Planując urlop w 2021 roku, warto zwrócić uwagę na dni ustawowo wolne od pracy. Dobrze organizując swój wypoczynek będzie przynajmniej kilka okazji, by w prosty sposób go wydłużyć. Podpowiadamy, kiedy najlepiej wziąć urlop w 2021 roku.

Dni wolne od pracy 2021

Dni świątecznych w 2021 roku będzie tyle samo co w roku poprzednim – 13. Niestety prawie połowa z nich wypadnie w weekendy. Tym ważniejsze jest, by dobrze zaplanować swój urlop i wykorzystać możliwości, jakie przynosi tegoroczny kalendarz. Wiele osób ma przy tym nadzieję, że dzięki szczepieniom przeciwko koronawirusowi COVID-19 w tym roku łatwiej będzie o wakacyjny wyjazd.

Majówka 2021

Pierwszą dobrą okazją do dłuższego wolnego był sam początek roku, gdy wzięcie 4 dni urlopu (4, 5, 7 i 8 stycznia) dawało w sumie 10-dniowy wypoczynek. Kolejny to Wielkanoc ze względu na wolny od pracy Poniedziałek Wielkanocny.

Dobra okazją do dłuższego urlopu jest majówka. Ponieważ 1 maja wypada w sobotę, będzie można za to święto odebrać dzień wolny. Jeżeli odbierze się go 4 maja, to biorąc 3 kolejne dni urlopu (5, 6 i 7 maja) zapewnimy sobie aż 9 dni wolnych od pracy.