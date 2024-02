Dłuższy urlop macierzyński w przypadku wcześniaka. Ministra o pracach specjalnego zespołu

W czwartek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowano pierwsze oficjalne spotkanie ministerialnego zespołu roboczego, który ze stroną społeczną ma wypracować rozwiązania legislacyjne. To odpowiedź na petycję dotyczącą wydłużenia urlopów macierzyńskich matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji, którą na początku stycznia przekazała szefowej resortu Fundacja "Koalicja dla Wcześniaka". Podczas briefingu prasowego w resorcie Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że resort w pierwszych krokach przeanalizował, "jak taki problem jest rozwiązany w innych państwach UE, jak kwestie urlopów macierzyńskich reguluje prawo międzynarodowe".

Wydłużenie urlopu, ale tak by nie popsuć systemu

- Chcemy szukać takich rozwiązań, żeby w jakimś mechanizmie, być może "tydzień za tydzień", być może innym, zagwarantować matkom wcześniaków i dzieci hospitalizowanych dłuższy czas urlopu macierzyńskiego - dodała. Dopytywana, ile może potrwać zmiana prawa i jak wygląda harmonogram prac, Dziemianowicz-Bąk odpowiedziała, że "zmiana prawa w tym zakresie potrwa tyle, ile będzie konieczne i ani chwili więcej". - Jesteśmy już dobrze zorientowani, jak rozległe jest to zagadnienie - dodała. Wskazała, że dotyczy to "kwestii zasiłków, urlopów, sytuacji na rynku pracy, powrotu po urlopach macierzyńskich, które to sytuacje są regulowane nie tylko przez MRPiPS, ale (...) przez inne ministerstwa". Zaznaczyła, że konsultacja w tym zakresie będzie "niezbędna".