Z kraju Polacy mają coraz większe długi. "Zjawisko, które warto uważnie obserwować" Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Łączna wartość zadłużenia Polaków na koniec czerwca 2026 r. to 28,46 mld zł, czyli o 2,45 proc. mniej niż rok wcześniej i o 1,73 proc. mniej niż pod koniec marca tego roku - wynika z danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej.

Jednocześnie zadłużenie przypadające na jednego konsumenta rośnie. Pod koniec czerwca osiągnęło niemal 22,8 tys. zł, czyli o 727,10 zł więcej niż przed rokiem (wzrost o 3,29 proc.) i o 83 zł więcej niż pod koniec marca.

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Ekspert: część gospodarstw domowych coraz trudniej sobie radzi

W ocenie Cezarego Ciopińskiego, eksperta ERIF, "spadek wartości zadłużenia na pierwszy rzut oka sygnalizuje poprawę, jednak to druga informacja jest ważniejsza".

- Rosnący średni niespłacony dług jest sygnałem, że część gospodarstw domowych coraz trudniej radzi sobie z rosnącymi kosztami życia - ocenił. Zaznaczył jednak, że "nie oznacza to jeszcze pogorszenia sytuacji wszystkich konsumentów, ale jest to zjawisko, które warto uważnie obserwować".

Jego zdaniem za wzrost średniego zadłużenia często odpowiadają przyziemne przyczyny:

rosnące koszty utrzymania,

nieprzewidziane wydatki,

chwilowa utrata płynności.

Przy braku rozwagi mogą one prowadzić do poważniejszych problemów finansowych.

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Województwa z największą liczbą dłużników

Na podstawie zgromadzonych danych widać również, że najwięcej dłużników mieszka w województwach: mazowieckim (145,2 tys. osób), śląskim (143,7 tys.) i dolnośląskim (117,9 tys.).

Porównując jednak łączną liczbę dłużników z liczbą mieszkańców, okazuje się, że najbardziej "zadłużonymi" województwami są lubuskie, dolnośląskie i warmińsko-mazurskie, gdzie zadłużonych jest odpowiednio 5,24 proc., 4,93 proc. i 4,63 proc. mieszkańców.

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Niezapłacone alimenty na pierwszym miejscu

Pod względem wartości, większość długów dotyczy nieopłaconych alimentów (62 proc.), choć jednocześnie odpowiadają one za 16,2 proc. spraw zgłoszonych do bazy ERIF BIG. To mniej niż niezapłacone rachunki telekomunikacyjne i multimedialne (23 proc.), których udział w ogólnej wartości zadłużenia sięga niespełna 3,5 proc.

Drugie miejsce pod względem wartości zajmują zobowiązania wobec banków: 17,9 proc. przy blisko 13-proc. udziale w liczbie spraw, głównie za sprawą kredytów gotówkowych i konsumenckich.

- Obraz zadłużenia Polaków jest złożony. Z jednej strony mamy dużą liczbę drobnych, bieżących zaległości jak rachunki za telefon, a z drugiej pojedyncze sprawy o dużej wartości w przypadku zaległości alimentacyjnych - podsumował Ciopiński.