Rekordzista jest winien ponad 867 tysięcy złotych

Rekordzista z Wielkopolski

Ekspert: skazanie na życie w trudnej sytuacji materialnej, a nawet w ubóstwie

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak wyjaśnił, że te statystyki to jedynie fragment rzeczywistości, bo dotyczą wyłącznie dłużników zgłoszonych na listy biur informacji gospodarczej, a nie każdy dłużnik alimentacyjny trafia do rejestru. - Według Krajowej Rady Komorniczej czynnych postępowań alimentacyjnych jest ponad 600 tysięcy, z czego około 370 tysięcy egzekucji to te, w których wierzycielem jest Fundusz Alimentacyjny - zaznaczył. Dodała, że pozostałe 40 proc. to sprawy zgłaszane głównie przez matki, które nie dostają alimentów od ojców, ale nie kwalifikują się do pomocy funduszu.