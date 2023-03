Zadłużenie Polski przekroczyło 1,5 biliona złotych

czytaj dalej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie cen paliw w Polsce. "Trwa merytoryczna analiza zebranych do tej pory danych i materiałów, jak również podejmowane są kolejne czynności wyjaśniające" - napisał w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Jak przekazał, w ramach postępowania trzykrotnie zwracał się do PKN Orlen o przekazanie kolejnych informacji i danych.