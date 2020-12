Discovery ogłasza uruchomienie nowego globalnego serwisu streamingowego discovery+. Będzie dostępny w Polsce w ramach Player

Dzisiaj ma miejsce światowa premiera discovery+ (www.discoveryplus.com), płatnego serwisu streamingowego Discovery, oferującego najlepsze treści non-fiction na świecie. W Stanach Zjednoczonych serwis zadebiutuje 4 stycznia 2021 roku we współpracy z firmą Verizon. Jej klienci posiadający wybrane plany taryfowe otrzymają 12-miesięczny dostęp do discovery+ na platformie operatora. Discovery+ jest już obecne w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w Indiach. W ciągu roku zostanie uruchomione w ponad 25 krajach na całym świecie. W Polsce serwis ruszy jeszcze w 2020 roku w ramach oferty Player.

- Serwis discovery+ w Stanach Zjednoczonych będzie większy niż jakakolwiek inna platforma VOD w momencie uruchomienia.

- Znajdzie się w nim ponad 55 000 odcinków kultowych programów, w tym kolekcja Natural History BBC, produkcje A&E Networks oraz Group Nine.

- Platforma discovery+ będzie miejscem transmisji Igrzysk Olimpijskich* online w Europie. Zapewni również dostęp do szerokiej oferty Eurosportu.

- W ciągu najbliższych 12 miesięcy serwis zostanie udostępniony w ponad 25 krajach na całym świecie. Platforma działa już w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Indiach. W 2020 roku discovery+ ruszy w Polsce w ramach oferty Player, a na początku 2021 roku w krajach skandynawskich, we Włoszech i w Holandii.

Discovery

- Przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy bardzo intensywnie nad stworzeniem i uruchomieniem discovery+. Zaangażowaliśmy w ten projekt wszystkie nasze siły i zasoby strategiczne - naszych partnerów dystrybucyjnych i reklamowych na całym świecie, nasze marki, nasze gwiazdy. W serwisie znajdzie się najbogatsza oferta treści VOD i szeroka oferta programów oryginalnych, wyprodukowanych specjalnie na potrzeby tej platformy. Dzięki discovery+ stajemy się na świecie platformą numer jeden w kategorii "non-scripted", zapewniając widzom wyjątkową, klarownie zaprezentowaną i zróżnicowaną ofertę programów lifestylowych i dokumentalnych, którą będą mogli cieszyć się w swoich domach i na urządzeniach przenośnych. Wierzymy, że discovery+ jest idealnym uzupełnieniem istniejącej oferty streamingowej i niezmiernie cieszymy się na współpracę z firmą Verizon, dzięki której nasze fantastyczne programy trafią do jej klientów - powiedział David Zaslav, Prezes i Dyrektor Generalny Discovery, Inc.

W Stanach Zjednoczonych discovery+ będzie oferować największe zasoby treści spośród wszystkich nowych serwisów streamingowych. Widzowie znajdą na nim szeroki wybór produkcji własnych w podziale na popularne kategorie tematyczne, w których Discovery jest liderem: "Lifestyle i związki"; "Dom i jedzenie"; "Kryminalne zagadki"; "Zjawiska paranormalne"; "Przygoda i odkrywanie" oraz "Wiedza" i "Środowisko".

Oferta obejmie także bogatą propozycję filmów dokumentalnych w formule na żądanie.

Na rynku amerykańskim użytkownicy discovery+ otrzymają w jednym miejscu dostęp do ponad 55 000 odcinków serii o różnorodnej tematyce, ponad 2 500 bieżących programów i klasyków z portfolio kultowych kanałów Discovery, w tym HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel oraz Animal Planet. Będą mogli również obejrzeć nowe serie z udziałem popularnych osobowości, takich jak Chip i Joanna Gaines, Will Packer i Kevin Hart, Bobby Flay i Giada De Laurentiis, Amy Schumer, Carla Hall, David Schwimmer, Sir David Attenborough, Ben Napier, Sebastian Maniscalco i wielu innych.

Discovery+ będzie dostarczać najlepsze treści z gatunku non-fiction kanałów HISTORY i Lifetime, należących do A&E Networks, w tym ponad 1500 odcinków popularnych serii: Pierwsze 48 godzin, Bring It, Dance Moms, Ice Road Truckers: Drogi śmierci, Gwiazdy lombardu, Starożytni kosmici, Wojny magazynowe, 60 Days, Intervention czy Ghost Hunters.

Platforma udostępni także ogromną kolekcję programów przyrodniczych. W tej kategorii główną atrakcją będzie wyłączny dostęp online do oferty programów produkowanych przez BBC, m.in. The Mating Game, Planeta Ziemia oraz Błękitna Planeta, a także treści produkcji The Dodo. W tworzeniu programów discovery+ wesprą największe organizacje ekologiczne na świecie, w tym The Explorers Club, NRDC (Natural Resources Defense Council), The Nature Conservancy, Oceana i World Wildlife Fund.

Discovery+ w Polsce już od grudnia 2020

W poszczególnych krajach oferta D2C Discovery będzie się rozwijać dzięki ogromnej bibliotece treści w lokalnych językach oraz bogatej ofercie relacji sportowych na żywo. Jeszcze w 2020 roku discovery+ będzie dostępne także w Polsce w ramach oferty player.pl. W 2021 roku planowane jest uruchomienie platformy na ponad 25 kluczowych rynkach, w tym m.in. w krajach skandynawskich, we Włoszech, Holandii i Hiszpanii. Serwis pojawi się również w Ameryce Południowej m.in. w Brazylii oraz w niektórych krajach Azji.

Od zeszłego miesiąca discovery+ działa w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie głównym partnerem serwisu został Sky. Abonenci Sky Q mogą w ramach subskrypcji korzystać z discovery+ bez dodatkowych opłat przez 12 miesięcy. We Włoszech partnerem discovery+ będzie TIM.

Na rynkach w Europie, gdzie discovery+ zostanie uruchomione w 2021 roku, w ofercie serwisu znajdzie się kolekcja Eurosportu, w tym m.in.: tenisowe turnieje Wielkiego Szlema, kolarskie Grand Tours, sporty motorowe, piłka nożna oraz sporty zimowe. Podczas letnich Igrzysk Olimpijskich* w Tokio w 2021 r., discovery+ będzie jedynym miejscem online, w którym kibice obejrzą każdą minutę tego wydarzenia – zarówno na żywo, jak i na żądanie.

- Discovery inspiruje i rozwija pasje ciesząc się lojalnością swoich widzów na niespotykaną skalę. Od wielu lat przedstawiamy odbiorcom z najdalszych zakątków świata historie i postacie, które stają się im niezwykle bliskie i zdobywają ich serca. Teraz dzięki wdrożeniu naszej globalnej i lokalnej strategii oraz wykorzystaniu naszego modelu działania, zabierzemy widzów rozproszonych po całym globie do całkiem nowego, fascynującego świata treści dokumentalno-rozrywkowych - powiedział JB Perrette, prezes i dyrektor generalny Discovery International.

*Prawa do transmisji z Igrzysk Olimpijskich nie obejmują Rosji. Eurosport jest oficjalnym nadawcą igrzysk Tokio 2020 we Francji i Wielkiej Brytanii.

O Discovery