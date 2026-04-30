Z kraju Zarząd nie stawił się na rozmowy. "Rzecz skandaliczna" Alicja Skiba

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Spotkanie miało być drugą turą rozmów i było zaplanowane na poniedziałek 27 kwietnia, jednak nikt z zarządu spółki się nie pojawił, jak potwierdził Wojciech Jendrusiak.

- Ze strony spółki nie ma w zasadzie żadnego kontaktu. Nasze pisma pozostają bez odpowiedzi, a jeśli już je otrzymujemy to jest to korespondencja od kancelarii prawnej, która straszy nas za mówienie o tym co dzieje się w firmie. Jeżeli spółka nadal będzie ignorować pracowników, będziemy zmuszeni do wszczynania kolejnych sporów zbiorowych, strajków ostrzegawczych, a w końcu strajków generalnych. Jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy też gotowi do wyjścia na ulicę - dodał.

Postulaty pracowników

Związkowiec poinformował, że spór zbiorowy z Dino Polska trwa od grudnia ubiegłego roku. Pracownicy postulują o:

zwiększenie zatrudnienia;

podwyżkę o 900 zł;

utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń.

Pierwsze mediacje odbyły się 7 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie., pojawiło się na nich wówczas pięć osób reprezentujących pracodawcę - dwóch dyrektorów z działu HR, kierownik BHP oraz dwóch prawników z kancelarii PCS Paruch. Spotkanie nie przyniosło żadnego skutku.

Obawy przed zwolnieniami

W sobotę 25 kwietnia między 12.00 a 14.00 odbył się ogólnopolski strajk ostrzegawczy w placówkach Dino.

- Strajk okazał się sukcesem. To była żółta kartka dla władz Dino. Z obserwacji i danych, które zbieraliśmy na portalach społecznościowych w akcji wzięło nawet kilkaset marketów w całej Polsce. To oznacza, że pracownicy są zdeterminowani i oczekują pilnych zmian - ocenił Jendrusiak.

Jak zaznaczył, tuż przed strajkiem pracownicy byli zastraszani - jeśli wzięliby udział - przez kierowników regionalnych. Adresowano do nich "wprost" groźby o "zwolnieniach dyscyplinarnych", a "mimo tego wstrzymywali pracę". Związkowiec dodał, że OPZZ posiada dowody na zastraszanie, które "przekazywane są Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszce Dziemianowicz - Bąk".

- Należy podkreślić, że strajk przybierał też różne formy. Tam gdzie udało się zastraszyć pracowników przeprowadzano strajk włoski, plakatowano sklepy, wspierano akcje na portalach społecznościowych oraz masowo zapisywano się do związków zawodowych - dodał.

Powody protestu pracowników

Pracownicy sieci skarżą się na przeciążenie związane z ich obowiązkami i niskimi pensjami, które mają "ledwo przekraczać najniższą krajową", jak wytłumaczył przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ.

- Są poddawani presji na wyniki za pomocą systemu monitoringu, co jest sprzeczne z Polskim prawem. Nie można stosować w celu podniesienia wydajności pracowników - podkreślił.

Ponadto w firmie nie ma Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, "co jest naruszeniem prawa", ponieważ jest obligatoryjny w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników.

- Rzeczą skandaliczną jest, że przy miliardowych zyskach właściciel firmy unika tego obowiązku - stwierdził Jendrusiak.

W sezonie zimowym pracownicy zmagali się z niskimi temperaturami w sklepach i na magazynach, przez co odbyła się interwencja do Głównego Inspektora Pracy w grudniu 2025 r.

- Przeprowadzono łącznie setki kontroli, które potwierdziły nasze zarzuty. Wydano ponad tysiąc wystąpień do pracodawcy, w trakcie których stwierdzano nieprawidłowości. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy według naszych informacji nadal trwają i mają charakter rozwojowy - powiedział związkowiec.

Możliwy strajk generalny

Związkowiec nie wyklucza, że dojdzie do strajku generalnego, co ma być "pierwszym takim wydarzeniem w handlu".

- Jeżeli spółka nadal będzie unikała kontaktu z pracownikami i stroną społeczną strajk jest pewny - powiedział.

Jak dodał, ponieważ strajk generalny jest całkowitym wstrzymaniem się od pracy na czas nieokreślony, potrzebne jest "kilka miesięcy na przygotowanie się do niego i spełnienie wytycznych ustawy". W międzyczasie będą organizowane protesty, które mogą odbywać się przy centrali spółki w Krotoszynie, ale także przy magazynach centralnych "w formie blokady ulicy".

- Pracownicy są zdeterminowani, mówią wprost. Tak dalej pracować się nie da. Markety budowane są w głównie w mniejszych miejscowościach i wielu rejonach gdzie bezrobocie jest większe. Jednak przy takiej niesprawiedliwości, ciężkich warunkach pracy, i naruszaniu przepisów prawa przez spółkę Dino widać, że chcą być traktowani i wynagradzani godnie. Wykonują swoją pracę często kosztem swojego zdrowia i życia prywatnego, bo przychodząc z pracy często nie są w stanie zregenerować się do kolejnego dnia w pracy - podkreślił Jendrusiak.

Dino to ogólnopolska sieć sklepów spożywczych. Od 2010 roku liczba ich placówek wzrosła ze 111 do 3094 na koniec marca. Tylko w tym roku, od stycznia do marca, Dino Polska otworzyło 62 nowe sklepy.

Nasze pytania przesłaliśmy do Dino Polska. Gdy otrzymamy odpowiedź od spółki, będziemy aktualizować artykuł.

OGLĄDAJ: TVN24