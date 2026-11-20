Z kraju "Trwa wielka operacja dezinformacyjna". Wojsko ostrzega i apeluje Oprac. Paulina Karpińska |

Tomczyk o rosyjskiej operacji dezinformacyjnej w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek rano, podczas ataku Rosji na Ukrainę, trzy rosyjskie obiekty wleciały do Polski i spadły w trzech różnych miejscach przy wschodniej granicy. Były to, według wstępnych informacji, dwie rakiety i dron odrzutowy. Nikt nie odniósł obrażeń.

- W Polsce trwa też wielka operacja dezinformacyjna, która znowu dotyczy tego, co się w Polsce działo - przekazał w piątek na konferencji prasowej w Waszyngtonie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Jak dodał, "dzisiaj ta dezinformacja jest jedną z broni, która jest używana przez stronę rosyjską". - My widzimy ogromny impakt, jeżeli chodzi o informacje, które pochodzą z różnego rodzaju botów rosyjskich i farm trolli - powiedział.

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Apel o rozwagę w sieci

Obecny na konferencji generał brygady Mariusz Chmielewski, dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zapewnił, że "na bieżąco cyberprzestrzeń jest monitorowana". Zaznaczył, że służby operacyjne przez całą noc weryfikowały źródła.

- Przekazujemy w trybie ciągłym informacje do Ministerstwa Cyfryzacji, do naszych partnerów ze służb specjalnych, celem identyfikacji takich źródeł - powiedział.

Zaapelował także o niereagowanie na fałszywe informacje, które są publikowane w sieci. - Prosimy o rozwagę i przede wszystkim o krytyczne spojrzenie też na to, co publikujemy w sieci, ze względu na to, że zalew tych materiałów, szanowni państwo, nawet jeśli one są bardzo często prześmiewcze, powoduje, że sami propagujemy dezinformację - podkreślił.