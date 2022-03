Instytut ostrzega przed dezinformacją. "Wyzwania związane ze skalą pomocy"

Dezinformacja dotycząca pomocy humanitarnej

"Od początku inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 1,7 miliona uchodźców - kobiet, dzieci i osób starszych. Polska udziela im pomocy w znalezieniu miejsc noclegowych i przemieszczaniu się, zapewnia żywność i inne niezbędne artykuły codziennego użytku. W pomoc jest zaangażowanych również wiele firm i osób prywatnych. Wyzwania związane ze skalą pomocy są eksploatowane w działaniach dezinformacyjnych. Podnoszony jest argument, że pomoc - taka jak bezpłatny transport kolejowy lub dostęp do opieki zdrowotnej - to 'przywileje', na które nie mogą liczyć Polacy. Do tego dołączane są nieprawdziwe informacje, np. jakoby Ukraińcy otrzymywali bezpłatnie i od ręki mieszkania komunalne" - zaznaczono.