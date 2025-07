Deregulacja. To się udało zrobić

Zapowiadane ustawy - przykłady

Ustawy podpisane przez prezydenta - przykłady

- Nowe przepisy m.in. umożliwią rzemieślnikom prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Wprowadzają też elektronizację postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą, co pozwoli na zdalne rozprawy. - W ustawie określono również nowe zasady tworzenia prawa. Projekty ustaw, które nakładają obowiązki na przedsiębiorców, będą miały 6 miesięczne vacatio legis (będą wchodzić w życie z półrocznym opóźnieniem). - W nowych regulacjach znalazła się też zasada równoważenia obowiązków administracyjnych, nawiązująca do koncepcji tzw. one in, one out. Przy projektowaniu kolejnych obowiązków projektodawca ma dążyć do zmniejszenia obciążeń wynikających z regulacji, które obowiązują już w danej dziedzinie.