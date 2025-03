Brzoska: liczba biurokratycznych absurdów jest przytłaczająca

Mam takie wrażenie, i to mnie bardzo cieszy, że ponad politycznymi podziałami wszyscy widzą potrzebę deregulacji - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Rafał Brzoska. Stwierdził, że "liczba absurdów biurokratycznych jest przytłaczająca". Prezes InPostu poinformował, że stronie rządowej przekazanych zostało pierwszych 111 propozycji deregulacyjnych. - Myślę, że jest to możliwe załatwienie części spraw w maju, przed przerwą wakacyjną - powiedział premier Donald Tusk.

Rafał Brzoska: działamy absolutnie transparentnie

- Do rządu, włącznie z dzisiejszym pakietem, poszło ponad 110, dokładnie 111 (propozycji deregulacyjnych - red.) i dzisiaj odpalamy na stronie internetowej licznik odliczający 100 dni od momentu przekazania tych pierwszych 111 propozycji już na oficjalnie stronie rządowej - powiedział Brzoska przed spotkaniem. Dodał, że na stronie internetowej "SprawdzaMY" zgłoszono ponad 170 propozycji, do których każdy może złożyć swój komentarz. - Działamy absolutnie transparentnie - mówił w rozmowie z dziennikarzami Rafał Brzoska.

Stwierdził, że "liczba absurdów biurokratycznych jest przytłaczająca". - Mam takie wrażenie, i to mnie bardzo cieszy, że ponad politycznymi podziałami wszyscy widzą potrzebę deregulacji - powiedział. Dodał, że wskazują na to badania opinii publicznej.

Podkreślił, że liczy na działania ze strony polityków. - Przypominam, że to nie my stanowimy prawo. My tylko pokazujemy, co warto zmienić dla dobra nas wszystkich. Wierzę, że to się uda - mówił.