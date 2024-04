Ta choroba drenuje gospodarkę. Straty sięgają prawie trzech miliardów złotych

Inflacja i jej poziom wpływają na depresję

Coraz więcej absencji z powodu depresji

Dodał, że w 2023 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 7,85 proc. r/r liczby dni absencji z powodu epizodów depresyjnych i zaburzeń depresyjnych. "W powiązaniu z podniesieniem kosztów pracy, straty dla gospodarki wyniosły co najmniej 2,8 mld. Kwota ta została obliczona jako koszt pracy wraz z narzutami" – poinformował Michał Pajdak.

Jak podkreślili autorzy raportu, jest to bazowe wyliczenie - nie zawiera bowiem kosztów leczenia, zastąpienia pracowników, procesów rekrutacyjnych oraz utraconych korzyści, związanych z odejściem klientów, a także innych parametrów. Oszacowana kwota jest wyższa o 27,7 proc. w porównaniu do 2022 roku i o 44 proc. w stosunku do 2021 roku.

Trudności w relacjach i koncentracji

Według danych NFZ wskazanych przez autorów raportu, w 2022 r. dla 1,6 mln Polaków powyżej 7. roku życia wykupiono refundowane leki przeciwdepresyjne. W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku liczba ta osiągnęła 1,3 mln. "Osoby cierpiące na problemy zdrowia psychicznego mogą mieć trudności w koncentracji, podejmowaniu decyzji i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi pracownikami, kontrahentami i klientami. To może prowadzić do spadku produktywności w firmach i organizacjach, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na gospodarkę" - ocenił Pajdak.