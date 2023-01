Zapowiada się drastyczny spadek liczby ludności. Prognozy są "co najmniej niepokojące"

Liczba ludności Polski spadnie z 37,9 miliona obecnie do 32,5 miliona w 2060 roku - dowiadujemy się z prognozy demograficznej Ministerstwa Finansów opublikowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według przewidywań w 2080 roku nad Wisłą żyć ma 28,2 miliona osób.

"Procesy demograficzne, poprzez swój silny, bezpośredni wpływ na liczby emerytów i ubezpieczonych, oddziałują istotnie na sytuację finansową funduszu emerytalnego. Wyniki prognozy demograficznej należy w tym kontekście uznać za co najmniej niepokojące. Zgodnie z prognozą demograficzną liczebność całej populacji Polski spada z 37,9 mln w 2022 r. do 32,5 mln w 2060 r. i do 28,2 mln w 2080 r. Oznacza to, że populacja Polski w 2080 r. będzie mniejsza niż obecnie o 9,7 mln, tzn. o 25,5 proc." - napisano.

Liczba ludności Polski ma spadać

W prognozie podano, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) maleje do 2042 r. W latach 2043-2054 liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie (5,2-5,3 mln osób), po czym spada, osiągając w 2080 r. poziom o 2,7 mln mniejszy niż w 2022 r.

Populacja w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat) cały czas maleje, osiągając w 2060 r. poziom o 7,0 mln osób niższy niż w 2022 r., a w 2080 r. już o ponad 9,2 mln niższy niż w 2022 r., tzn. o 41,4 proc. mniej niż w 2022 r.

Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2058 r., osiągając poziom 12,4 mln, tzn. o 3,7 mln osób wyższy niż w 2022 r. (wzrost o 42,3 proc.).

Od 2059 r. populacja osób w wieku poprodukcyjnym spada i osiąga 11,0 mln w 2080 r.

"Spadek populacji w wieku poprodukcyjnym po 2058 r. związany jest z jednej strony z wymieraniem wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych XX wieku, a z drugiej strony z wchodzeniem w wiek poprodukcyjny osób z niżu demograficznego przełomu XX i XXI wieku" - napisano.

Spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym

W prognozie napisano, że istotnie zmieniają się także udziały ekonomicznych grup wieku w całej populacji.

Udział populacji w wieku przedprodukcyjnym spada z 18,2 proc. w 2022 r. do 14,8 proc. w 2040 r., po czym rośnie do 2053 r. (15,5 proc.), by ponownie spaść do minimalnego poziomu 14,2 proc. w 2069 r. W 2080 r. udział populacji w wieku przedprodukcyjnym wynosi 15,0 proc.

Udział ludności w wieku produkcyjnym maleje z 58,8 proc. w 2022 r. do 58,3 proc. w 2025 r., po czym wzrasta do 58,5 proc. w 2028 r. Od 2029 r. do 2059 r. ponownie następuje spadek tego udziału do poziomu 47,1 proc.. Następnie udział populacji w wieku produkcyjnym rośnie do 2067 r. do poziomu 47,6 proc. i po kolejnym spadku w 2080 r. osiąga minimalny poziom 46,2 proc.

Udział populacji w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie z 23,0 proc. w 2022 r. do 38,8 proc. w 2080 r.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: PAP