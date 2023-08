Deficyt budżetu państwa. Najnowsze szacunki

Deficyt budżetu państwa po lipcu bieżącego roku wyniósł 13,09 miliarda złotych, co stanowi 19,3 procent założonej w znowelizowanej ustawie kwoty deficytu - poinformował główny ekonomista resortu finansów Łukasz Czernicki. Po czerwcu było to 12,7 miliarda złotych.

Deficyt budżetowy

"Deficyt budżetowy po lipcu wyniósł 13,1 mld zł, co stanowi 19,3 proc. założonej w znowelizowanej ustawie kwoty deficytu" - wskazał w komentarzu główny ekonomista MF Łukasz Czernicki.

Zauważył, że w lipcu br. dochody budżetu państwa były wyższe o 3,7 mld zł, tj. 7,5 proc. r/r i wyniosły ok. 53,4 mld zł. Natomiast w okresie styczeń-lipiec 2023 r. wykonanie dochodów budżetu państwa było wyższe o ok. 10,7 mld zł (tj. 3,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2022 r.