Z kraju Jak zmniejszyć deficyt? Blisko 40 procent Polaków za cięciem wydatków socjalnych Oprac. Wiktor Knowski |

Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

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IBRiS zapytał respondentów, jakie ich zdaniem działania powinien podjąć rząd, żeby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa.

Z badania wynika, że najwięcej, bo 39,2 proc. respondentów, uważa, że w pierwszej kolejności powinny zostać zmniejszone wydatki socjalne. Niecałe 20 proc. badanych uznało, że najlepszym sposobem na równoważenie budżetu jest podwyższenie podatków, natomiast według 16,8 proc. priorytetem polityki finansowej rządu powinno być zmniejszenie wydatków na zbrojenia.

Zaledwie 7 proc. ankietowanych uważa, że brakujące w budżecie pieniądze rząd powinien pożyczyć, choć to właśnie w ten sposób Ministerstwo Finansów zdobywa środki na pokrycie różnicy między wydatkami państwa a dochodami budżetu.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2026 rok koszty obsługi długu publicznego, czyli same odsetki od krajowego i zagranicznego długu zaciągniętego w latach poprzednich wyniosą 90 mld zł. Dla porównania: tegoroczny koszt programu 800 plus to ok. 60 mld zł.

Brak wyrobionej opinii na temat sposobów walki z deficytem budżetowym w badaniu IBRIS zadeklarowało 31,8 proc. badanych.

Wyborcy wybierają sposób na deficyt

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) za zmniejszeniem wydatków socjalnych jest 40,8 proc. respondentów, a za podwyższeniem podatków opowiada się 40 proc. badanych; 23,3 proc. nie ma zdania.

Za zmniejszeniem wydatków socjalnych opowiada się nieco mniej bo 35,7 proc. sympatyków opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, KKP). Zmniejszenie wydatków na zbrojenia wskazuje 18 proc. badanych, a 35,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród pozostałych badanych, czyli osób niegłosujących i niezdecydowanych, za zmniejszeniem wydatków socjalnych jest 42,3 badanych, a za zmniejszeniem wydatków na zbrojenia - 22,1 proc. 35,4 proc. respondentów nie ma zdania.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-5 września metodą CATI na próbie 1068 osób.