Szykuje się potężna dziura w państwowej kasie. "Te długi trzeba będzie spłacić"

Z wypowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego wynika, że deficyt budżetowy w 2020 roku może wynieść około 100 miliardów złotych, a PKB spadnie o około 4,5-4,6 procent. W połowie maja premier Mateusz Morawiecki mówił, że deficyt budżetowy będzie "znaczący, na pewno kilkuprocentowy". - Czy to będzie liczba bliższa 8 procent, czy 5 procent to trudno dzisiaj jeszcze przesądzić - wyjaśniał.

Tegoroczny budżet uchwalony przez Sejm zakładał, że będzie on zrównoważony, czyli że wydatki i dochody państwa będą takie same, wniosą po 435,3 miliarda złotych.

"Te długi trzeba będzie spłacić"

- To wszystko wygenerowało koszty, które dzisiaj sięgają blisko 100 miliardów. Ten deficyt w tym roku może być w granicach mniej więcej od 90 do nawet stu kilkunastu miliardów, w zależności też od tego, co się wydarzy jesienią - mówił.