Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"

Adam Glapiński o inflacji w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zakładam, że w lutym nie będzie cięcia - stwierdził Benecki pytany, czy na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu RPP obniży stopy procentowe. Podkreślił jednocześnie, że przestrzeń do dalszych cięć jest i to "tylko kwestia czasu i wyboru odpowiedniego momentu".

Benecki: te dane pokażą

Ekonomista zwrócił uwagę, że szacunek styczniowej inflacji poznamy po najbliższym posiedzeniu RPP. - Z punktu widzenia Rady to dane o inflacji pokażą, czy to dobry moment, dlatego kolejne miesiące, począwszy od marca, to bardziej odpowiedni moment na taką decyzję - powiedział ekonomista.

Wskazał również na ostatnie dane o aktywności gospodarczej, które - jak stwierdził - wymagają refleksji. - Tempo płac lekko odbiło, chociaż przez czynniki nierynkowe, to jest premie w górnictwie - dodał.

Jego zdaniem argumentów za obniżkami stóp procentowych w kolejnych miesiącach nie brakuje. Wskazał także na szacunki ING Banku Śląskiego, które wskazują na 2-proc. inflację w styczniu, co plasowałoby ją poniżej celu NBP wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. Według ekonomisty ING BSK w kolejnych miesiącach inflacja może nawet zbliżyć się do poziomu 1,5 proc., a więc dolnego zakresu dopuszczalnego przedziału wahań wokół celu.

Prognoza dotycząca stóp procentowych

Benecki uważa, że w tym roku dojdzie do trzech cięć stóp procentowych, a docelowo stopa referencyjna NBP spadnie do 3,25 proc. - Natomiast niekoniecznie musi się to wydarzyć w lutym. Ten zestaw informacji w marcu lub kolejnych miesiącach będzie pełniejszy. To będzie bardziej komfortowy moment do obniżek dla Rady - wskazał.

- Scenariusz inflacyjny, który obecnie widzimy w danych, jest bardziej optymistyczny niż Rada zakładała przez szereg miesięcy ubiegłego roku. RPP wskazywała na wiele ryzyk, na przykład związanych z cenami energii, płacami i inflacją bazową, które się nie zrealizowały. Płace spowolniły, a inflacja bazowa spada szybciej - powiedział ekonomista ING BSK.

Według niego jest szereg czynników, które sugerują, że inflacja, mimo dość solidnego wzrostu gospodarczego Polski, będzie spadać.

Na styczniowym posiedzeniu RPP nie obniżyła stóp procentowych i pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. W 2025 r. stopy zostały natomiast obniżone o 175 punktów bazowych - stopa referencyjna z poziomu 5,75 proc. na początku ubiegłego roku spadła do 4 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała: Paulina Karpińska/kris