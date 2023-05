Co nas czeka w tym tygodniu? Kluczowe wydarzenia gospodarcze

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w tym tygodniu podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Będzie to kluczowe wydarzenie na krajowym rynku. Najpewniej odbędzie się też zwyczajowa konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Ponadto we wtorek odbędzie się posiedzenie Sejmu, który ma się zająć ustawami wspierającymi rolników.

"Ton konferencji prezesa w najbliższy czwartek będzie bardziej gołębi niż poprzednio, jako że najwyraźniej bank centralny nagle nabrał pewności co do siły i nieuchronności dezinflacji. Naszym zdaniem na taką pewność o wiele za wcześnie dopóki momentum inflacji bazowej pozostaje blisko 1 proc. mdm (a wszystko wskazuje na to, że w kwietniu nadal tak było), ale ocena NBP najwyraźniej jest inna i nie można wykluczyć, że zbliżamy się szybko do decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek" - oceniają ekonomiści Santander Bank Polska.