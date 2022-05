Duża sieć wycofuje hulajnogę elektryczną z rynku. "Ryzyko przyspieszonego zużycia linki hamulcowej"

czytaj dalej

Inflacja w Niemczech rośnie. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 7,9 procent rok do roku - wynika ze wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Ostatni raz taki poziom obserwowaliśmy w Niemczech zimą 1973/1974. Wtedy to kryzys naftowy przyczynił się do wzrostu cen.