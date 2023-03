Polski miliarder sprzedaje odrzutowiec

W czwartek w mediach pojawiła się informacja, że Dariusz Miłek, główny akcjonariusz i formalnie szef rady nadzorczej grupy CCC, zamierza sprzedać swój odrzutowiec Gulfstream G500, który jest warty około 200 milionów złotych. Powiązano to z transakcją, którą ma do przeprowadzenia Miłek.

"Pod koniec listopada walne zgromadzenie spółki CCC zdecydowało o dodatkowej emisji akcji. Spółka Ultro należąca do Miłka, głównego akcjonariusza CCC, miałaby kupić udziały o wartości do 500 mln złotych" - pisała w swoim artykule na ten temat "Gazeta Wyborcza", która powołała się na podaną na Twitterze informację serwisu Bigshortbets News. Dziennik zwrócił uwagę, że spółka jest mocno zadłużona – na 2,1 mld zł (zadłużenie netto).

Dariusz Miłek wyjaśnia

Poprosiliśmy spółkę o wyjaśnienie, czy miliarder faktycznie wystawił na sprzedaż swój samolot i czy ma to związek z finansami firmy. - Po pierwsze samolot nigdy nie był powiązany w żaden sposób z CCC, ale ponieważ zrobiły to media, to myślę, że warto to sprostować. Tak naprawdę rzadko go używałem, a jego utrzymanie jest kosztowne - wyjaśnia Dariusz Miłek.