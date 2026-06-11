Zegarki i dzieła sztuki za blisko 300 tysięcy złotych. Oświadczenie Daniela Obajtka
Politycy zasiadający w europarlamencie składają oświadczenia majątkowe. Na stronach Sejmu opublikowano najnowsze druki, które politycy wypełnili za 2025 rok.
Majątek posła Obajtka
Obajtek zgromadził środki pieniężne na kwotę 920 tys. złotych oraz 50 tys. euro.
Były szef koncernu Orlen ma prawo do nieodpłatnego dożywotniego użytkowania domu o powierzchni 270 mkw i wartości 500 tys. złotych oraz gospodarstwa rolnego na które składają się dwie parcele o łącznej wartości 400 tys. złotych.
Obajtek prowadzi również własną działalność gospodarczą, którą określił jako "usługi na rzecz podmiotów gospodarczych". Z tego tytuły miał otrzymać w ubiegłym roku 1 528 358 złotych.
Europoseł otrzymał również środki od spółki Orlen o wartości 6 747,81 złotych. Z tytułu uposażenia poselskiego otrzymał w ubiegłym roku od Parlamentu Europejskiego 132 722,61 euro brutto. Do tego należy doliczyć "diety poselskie i inne świadczenia regulaminowe", jakie Obajtek miał otrzymać z tytułu wykonywania mandatu.
Dzieła sztuki i pożyczki
W rubryce dotyczącej ruchomego mienia o szczególnej wartości (powyżej 10 tys. złotych) Obajtek wskazał tylko jedną, zbiorczą kategorie: "dzieła sztuki i zegarki". Mają one osiągać łączną wartość 290 tys. złotych.
Choć rubryka dotycząca zobowiązań pieniężnych prosi o wskazanie informacji na temat warunków, na jakie zostały one udzielone, Obajtek ponownie wskazuje jedną, zbiorczą kategorie: "pożyczki prywatne". Mają one osiągać wartość 825 tys. złotych.
Pełne oświadczenie:Oświadczenie majątkowe Daniela Obajtka za 2025 rok