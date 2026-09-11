Z kraju 31 tysięcy minut opóźnienia. Takie są skutki protestów Oprac. Alicja Skiba |

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zakończył protest Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: A.Lewandrowski, P.Miszkowski/PKP PLK

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- Sytuację na kolei można porównać do kostek domina - przewrócenie jednej wywołuje cały ciąg zdarzeń. Spóźnienie jednego pociągu pociąga za sobą spóźnienia kolejnych. Do godziny 18 spośród 5,2 tys. pociągów, które wyruszyły w trasę, spóźnionych było 1,1 tys. A ich łączne opóźnienie sięgnęło 31 tys., minut - powiedział Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK.

Dodał, że sytuacja w całej Polsce powoli wraca do normy, ale jest za wcześnie by powiedzieć, kiedy pociągi powrócą do rozkładowych czasów połączeń.

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Protest po tragedii w Sokolnikach

Od północy z czwartku na piątek do piątku do godz. 12 trwał protest, w ramach którego maszyniści pociągów zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do tzw. bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km/h. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa na przejazdach po serii zdarzeń i wypadków, do jakich doszło w ostatnim czasie. W środę w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie) w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu, byli też ranni, w tym maszynista pociągu.