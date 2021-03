Polacy zgromadzili w bankach ponad bilion złotych

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO Powołując się na dane NBP dotyczące depozytów gospodarstw domowych, analityk HRE Investments Bartosz Turek wskazał, że w lutym br. Polacy zgromadzili na kontach zwykłych, oszczędnościowych i lokatach ponad bilion złotych, czyli o prawie 95 miliardów więcej niż przed rokiem. I choć - jak zauważył - w tym czasie z lokat odpłynęło ponad 100 miliardów, to na rachunki zwykłe i oszczędnościowe w ciągu roku wpłynęło dodatkowe 195 miliardów.

Oszczędności mogłyby sfinansować dwa budżety państwa

Powodem zaufanie do instytucji

Według Turka, przyczyną trzymania tak dużych kwot w bank, mimo niemal zerowych stóp procentowych i inflacji, jest zaufanie do instytucji finansowych. "Rodzime banki nie zawiodły deponentów tak jak np. w Grecji w 2015 roku czy na Cyprze w roku 2013. Dlatego większość z nas docenia bezpieczeństwo, gwarancje i łatwy dostęp do oszczędności trzymanych w bankach. To też dlatego większość obywateli jest skłonna połknąć gorzką pigułkę niemal zerowego oprocentowania oszczędności trzymanych w bankach. Co więcej, jesteśmy nawet często gotowi ponosić koszt posiadania bankowego depozytu, w sytuacji gdy opłaty i prowizje pochłaniają więcej niż instytucja nalicza odsetek od powierzonych kwot" - czytamy.