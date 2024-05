Taki będzie tydzień w gospodarce

Kluczowe dane GUS

"Gdyby się okazało, że zestaw informacji ponownie rozmija się z oczekiwaniami, pokazując słabsze od prognoz wyniki, należałoby się zacząć zastanawiać nad korektą w dół prognoz wzrostu gospodarczego na ten rok. Na razie jesteśmy jednak dobrej myśli i liczymy na to, że dane potwierdzą raczej oczekiwany przez nas scenariusz stopniowego ożywienia" - dodali.

Sprzedaż obligacji

Obrady Sejmu

W środę i czwartek obradować będzie Sejm. Pierwszego dnia obrad o godz. 13.00 posiedzenie zaplanowała sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W oficjalnej agendzie spotkania nie ma punktu dotyczącego dyskusji nad uwagami złożonymi przez marszałka Sejmu do wstępnego wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP, który ma rozpatrywać komisja. Również w środę, o godz. 10.00, minister obrony narodowej przedstawi w Sejmie informację w sprawie stanu bezpieczeństwa Polski.

Wysyp publikacji giełdowych spółek

Na GPW tydzień upłynie inwestorom na analizowaniu licznych raportów kwartalnych dużych i średnich spółek. We wtorek wyniki opublikują PZU, PGE, JSW, VRG, Auto Partner i Wirtualna Polska. W środę zrobią to Orlen, Cyfrowy Polsat, Inter Cars, Polenergia, Tauron, Enea, Ferro, Śnieżka, Selvita, Celon, Murapol i Ailleron. W czwartek uwaga skierowana będzie na rapory Pepco, Allegro, Wittchen, Grupy Pracuj, Mirbudu, Archicomu, Develii, Poltregu i Neuki. Tydzień zakończą wyniki Agory, Amiki, Comarchu i Torpolu.

W ub. tygodniu indeks WIG20 wzrósł o ok. 2 proc., a perspektywy dla jego dalszych notowań wg analityków wyglądają na razie obiecująco.

"Techniczną konsekwencją zamknięcia tygodnia przez WIG20 w rejonie 2.575 pkt. jest (...) ufundowanie bazy do ataku na szczyt hossy, który zalega w rejonie 2.578 pkt. Rynek pozostaje w grze o wybicie z konsolidacji w strefie 2.578-2.530 pkt., która zdominowała ostatnie sesje i która jest ostatnią ważną barierą przed spotkaniem WIG20 z oporami w rejonie 2.650-2.600 pkt. (...) . W praktyce, starczy jedna dobra sesja do połamania 2.600 pkt. i dwie do testowania oporu na 2.650 pkt. Powyżej 2.650 pkt. oporów należy szukać dopiero w rejonie 2.900 pkt., więc w kolejnych tygodniach rynek będzie w grze o otwarcie drogi dla WIG20 na poziomy ostatni raz oglądane w 2011 roku" - ocenia analityk DM BOŚ Adam Stańczak.