Zarobki Polaków. Odnotowano spadek Oprac. Alicja Skiba |

W listopadzie 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do października 2025 r. o 0,2 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 8,6 proc.

Wzrost miesięcznego wynagrodzenia

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 0,9 proc. w stosunku do października 2025 r., a w stosunku do listopada 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,3 proc.

W listopadzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób wyniosło 6.076,49 zł.

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

Zarobki najmniej opłacanych osób

W listopadzie 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.666,00 zł. Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14.477,10 zł.

