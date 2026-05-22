Pozytywna koniunktura w gospodarce. Firmy utrzymają inwestycje

Firmy spodziewają się, że w tym roku poziom inwestycji będzie taki sam jak w 2025 roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Instytucja podała również, że w maju w większości sektorów gospodarki obserwowana jest stabilizacja lub poprawa koniunktury w porównaniu do kwietnia.

Utrzymania poziomu inwestycji spodziewa się od 45,3 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego do 65,8 proc. firm z sekcji handel hurtowy.

Wzrostu poziomu inwestycji w tym roku oczekuje od 10,8 proc. hurtowni handlowych. Najbardziej optymistyczne są przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego, gdzie wzrostu inwestycji oczekuje 24,1 proc.

Spadku inwestycji w tym roku oczekuje 31,9 proc. firm hotelowo-gastronomicznych. Najmniej pesymistyczne są firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, gdzie 23,3 proc. firm oczekuje spadku inwestycji.

Lepsza koniunktura

Jednocześnie GUS opublikował dane dotyczące koniunktury w maju, z których wynika, że były stabilne, albo nawet lepsze niż w kwietniu tego roku. Najbardziej znaczącą poprawę obserwuje się w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa.

Produkcja przemysłowa w kwietniu. "Pozytywna niespodzianka"

Według instytucji zbierającej dane statystyczne w maju sytuacja w sektorach jest następująca:

  • Przetwórstwo przemysłowe - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,1 (przed miesiącem minus 4,4);
  • Budownictwo - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,3 (w kwietniu minus 2,4);
  • Handel hurtowy - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,0 (plus 1,7 przed miesiącem);
  • Handel detaliczny - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie 0,0 (minus 1,3 przed miesiącem);
  • Transport i gospodarka magazynowa - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,1 (przed miesiącem minus 5,6);
  • Zakwaterowanie i gastronomia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w maju na poziomie plus 14,7 (w kwietniu plus 10,2);
  • Informacja i komunikacja - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,1 (przed miesiącem plus 9,6);
  • Finanse i ubezpieczenia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 26,6 (przed miesiącem plus 29,3).
Źródło: PAP
