Pozytywna koniunktura w gospodarce. Firmy utrzymają inwestycje Oprac. Alicja Skiba

Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki

Utrzymania poziomu inwestycji spodziewa się od 45,3 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego do 65,8 proc. firm z sekcji handel hurtowy.

Wzrostu poziomu inwestycji w tym roku oczekuje od 10,8 proc. hurtowni handlowych. Najbardziej optymistyczne są przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego, gdzie wzrostu inwestycji oczekuje 24,1 proc.

Spadku inwestycji w tym roku oczekuje 31,9 proc. firm hotelowo-gastronomicznych. Najmniej pesymistyczne są firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, gdzie 23,3 proc. firm oczekuje spadku inwestycji.

Lepsza koniunktura

Jednocześnie GUS opublikował dane dotyczące koniunktury w maju, z których wynika, że były stabilne, albo nawet lepsze niż w kwietniu tego roku. Najbardziej znaczącą poprawę obserwuje się w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa.

Według instytucji zbierającej dane statystyczne w maju sytuacja w sektorach jest następująca:

Przetwórstwo przemysłowe - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,1 (przed miesiącem minus 4,4);

Budownictwo - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,3 (w kwietniu minus 2,4);

Handel hurtowy - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,0 (plus 1,7 przed miesiącem);

Handel detaliczny - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie 0,0 (minus 1,3 przed miesiącem);

Transport i gospodarka magazynowa - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,1 (przed miesiącem minus 5,6);

Zakwaterowanie i gastronomia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w maju na poziomie plus 14,7 (w kwietniu plus 10,2);

Informacja i komunikacja - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8,1 (przed miesiącem plus 9,6);

Finanse i ubezpieczenia - wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 26,6 (przed miesiącem plus 29,3).

