Tyle przeciętnie zarabiają Polacy

Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2026 r.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 roku wyniosło 9652,19 złotego, co oznacza wzrost o 6,6 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,9 procent w ujęciu rocznym.

Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób. Konsensus PAP zakładał wzrost o 6,3 proc. rdr i 5,5 proc. mdm.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc. oraz spadło mdm o 0,1 proc., zgodnie z oczekiwaniami.

Komentarze ekspertów

"Lata 2025–2026 to dla polskiej gospodarki okres, w którym dynamika wynagrodzeń wyraźnie wyprzedza wzrost produktywności. Taka sytuacja prowadzi do systematycznego wzrostu jednostkowych kosztów pracy i rosnącej presji na marże przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to, że dotychczasowy model wzrostu naszej gospodarki - oparty w dużej mierze na dostępności relatywnie taniej pracy – zaczyna się wyczerpywać" - komentuje dane Dominik Laskowski, prezes i współzałożyciel autoMEE, jednej z pierwszych platform AI do automatycznego księgowania dokumentów.

"Polski rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, ale traci impet. Nominalny wzrost płac stopniowo się obniża i oczekujemy jego dalszego spadku w okolice 5%. W marcu realna dynamika wynagrodzeń istotnie wyhamowała wraz ze wzrostem inflacji napędzanym sytuacją na Bliskim Wschodzie, co oznacza, że płace po uwzględnieniu inflacji rosną znacznie wolniej. Jednocześnie w kwietniu realny wzrost wynagrodzeń powinien ponownie przyspieszyć dzięki obniżce VAT i akcyzy na paliwa, co przełoży się na niższą inflację i częściowo zamortyzuje szok na rynku paliw" - napisał Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Bartłomiej Ciepielewski
