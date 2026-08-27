Z kraju Polskie magazyny pełne gazu. W Europie jesteśmy wyjątkiem Oprac. Alicja Skiba |

Miłosz Motyka: dostawy gazu do Polski będą rekordowe w tym roku Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Aktualny stan zapasów gazu ziemnego w Europie może niepokoić. Większości krajów, po długiej i chłodnej zimie nie zdążyła odbudować zapasów do bezpiecznego poziomu. W ciągu ostatnich pięciu lat pod koniec sierpnia przeciętny stan magazynów gazu w krajach UE wynosił 80,8 proc. W tym roku to zaledwie 63,5 proc.

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Zapasy gazu w krajach UE

Szczególnie niepokojąca sytuacja jest w Niemczech, które konsumują najwięcej gazu ziemnego w Europie. Niemieckie magazyny są obecnie zapełnione jedynie w 51,5 proc. podczas gdy średnia z ostatnich lat wynosi prawie 80 proc. Nieco lepiej wygląda sytuacja Francji, gdzie stan zapełnienia magazynów wynosi 67,8 proc. przy średniej z ostatnich lat na poziomie 86 proc.

We Włoszech magazyny gazu ziemnego są pełne w 82,0 proc., w Austrii 65,5 proc., a w Holandii 45 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 67,7 proc., a Czesi w 68,6 proc.

Wysokie zapełnienie w Polsce

W Polsce stan rezerw gazu wynosi obecnie 33,53 TWh, a zapełnienie magazynów sięga 91,0 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 93,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.