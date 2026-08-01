Z kraju Minimalna po polsku. Polska płaca wysoko w Unii Oprac. Alicja Skiba |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W ujęciu nominalnym najwyższą płacę minimalną odnotowano w Luksemburgu (2771 euro miesięcznie), a najniższą w Bułgarii (620 euro). Wśród państw UE posiadających ustawową płacę minimalną Polska znalazła się w grupie państw z płacą minimalna pomiędzy 1 tys. a 1,5 tys. euro.

Standard siły nabywczej

Polska wyprzedzała m.in. Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię.

Po korekcie o różnice cenowe między krajami, czyli w standardzie siły nabywczej (PPS), Polska znalazła się w grupie dziewięciu państw UE z płacą minimalną przekraczającą 1.500 PPS. Wskaźnik dla Polski wyniósł 1.547 PPS.

Płaca minimalna w 2026 roku

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł. Największa podwyżka była w 2024 r., kiedy to świadczenie wzrosło w sumie o 700 zł. Ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji.

Pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Przeciętne zarobki w 2025 roki

Jak wynika z opublikowanych w czerwcu danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2025 r. wyniosło 8 903,56 złotego.

Jak dodał GUS, zeszłoroczne przeciętne wynagrodzenia wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem o 9,1 proc. Wówczas wynosiły 8 181,72 zł.

GUS podał również, że "przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5 990,92 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 14 689,70 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,7 proc. mniej i o 65,0 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem".