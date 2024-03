Od kwietnia zmiany w popularnym programie

Ograniczenie dotacji z programu Czyste Powietrze tylko do pomp ciepła i kotłów zgazowujących drewno oraz na pellet, które będą na liście zielonych urządzeń i materiałów - to jedne ze zmian, jakie zaczną obowiązywać w kwietniu.

Zmiany w Czystym Powietrzu

Zgodnie z opublikowaną informacją wprowadzony zostanie obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Oznacza to, że tylko do takich urządzeń wpisanych na listę będzie można otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze.

Kolejną zmianą będzie ograniczenie możliwości dofinansowania beneficjentów w trzeciej części programu - chodzi o najwyższy możliwy poziom dofinansowania. Wyjaśniono, że jeśli raz skorzysta on z takiej pomocy, to będzie mógł on wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach pierwszej części programu (podstawowy poziom dofinansowania). W takim przypadku dotacja będzie niższa.