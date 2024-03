Zastój w programie Czyste powietrze

W połowie grudnia ub.r. informowano, że wstrzymano wypłaty dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Zaległości NFOŚiGW wobec beneficjentów wynosiły ponad 300 mln zł. Resort klimatu tłumaczył, że było to spowodowane niezabezpieczeniem finansowania na ten program przez poprzednią ekipę. Czyste Powietrze odblokowano m.in. po uzyskaniu środków z KPO. NFOŚiGW informował we wtorek, że w programie Czyste Powietrze złożono ponad 814 tys. wniosków na 24,9 mld zł dofinansowania. Podpisano niespełna 680 tys. umów na 18,8 mld zł dofinansowania. Beneficjentom wypłacono z kolei ponad 9,5 mld zł.

Od kwietnia zmiany w programie

Warto wspomnieć, że od 22 kwietnia zaczną obowiązywać zapowiadane wcześniej zmiany w programie Czyste Powietrze. Dotacje mają zostać ograniczone tylko do pomp ciepła i kotłów zgazowujących drewno oraz na pellet, które będą na liście zielonych urządzeń i materiałów.

Kolejną zmianą będzie ograniczenie możliwości dofinansowania beneficjentów w trzeciej części programu - chodzi o najwyższy możliwy poziom dofinansowania. Wyjaśniono, że jeśli raz skorzysta on z takiej pomocy, to będzie mógł on wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach pierwszej części programu (podstawowy poziom dofinansowania). W takim przypadku dotacja będzie niższa.