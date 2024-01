Tysiące rodzin czekają na pieniądze. "Potężne zaniedbanie poprzedniego rządu"

"To jest potężne zaniedbanie"

- Jeżeli ktoś myślał, że tak duży program jak Czyste Powietrze można zrealizować bez środków unijnych, no to był w głębokim błędzie - zaznacza.

- Tracą gospodarstwa domowe, które podjęły decyzję o przystąpieniu do programu docieplenia domu, wymiany stolarki okiennej czy wymiany źródła ciepła. Oni są w tej chwili największymi przegranymi i jeszcze raz podkreślę, to jest potężne zaniedbanie poprzedniego rządu - stwierdza.

"Program Czyste Powietrze na skraju bankructwa"

Co powinien zrobić nowy rząd? - Największym wyzwaniem jest odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. To są trzy miliardy euro przeznaczone na program Czyste Powietrze i wielkie zadanie w tej chwili. Przede wszystkim apel do ministra funduszy i ministra finansów, żeby odblokowali te środki i uruchomili płatności, bo jeżeli teraz się tego nie zrobią, to programowi grozi najzwyczajniej w świecie zapaść - przewiduje Andrzej Guła.