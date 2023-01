Można dostać nawet 136 tysięcy złotych. Rządowy program na nowych zasadach

"Czyste Powietrze" na nowych zasadach

Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł (ze 100 tys. zł), a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł, wobec 30 tys. zł dotychczas. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy rośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja w takim przypadku wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.