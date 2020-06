Kalendarz handlowy na długi weekend. Godziny otwarcia sklepów

Godziny otwarcia sklepów

W związku ze świętem nieczynne w czwartek będą wszystkie sklepy Biedronka . "11 czerwca w oparciu o przepisy prawa sklepy pozostają nieczynne, ale aby umożliwić naszym klientom wygodne zakupy, w środę 10 czerwca wydłużamy godziny pracy dla około 2000 placówek, które funkcjonować będą od 5 lub 6 do 23.30. Dodatkowo 135 sklepów pozostanie otwartych całą dobę od wtorkowego poranka do godziny 23.30 w środę" - czytamy w odpowiedzi przesłanej przez biuro prasowe sieci. W piątek i sobotę placówki będą działać jak w zwykłe dni robocze.

W czwartek zakupów nie zrobimy w sklepach Dino. "W środę i piątek markety Dino będą otwarte według swoich standardowych godzin, tj. w godzinach od 6.00 do 23.00. Pojedyncze sklepy są standardowo otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów" - wskazała Ewa Wojtysiak z Dino Polska.