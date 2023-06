"Z Glapińskim z inflacją nie wygramy"

Stopy procentowe - czy trzeba podnieść?

Na pytanie, czy trzeba podnieść stopy procentowe, dr Starczewska-Krzysztoszek odpowiedziała: - Zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać, że inflacja to jest nie tylko zmniejszanie naszych realnych dochodów. Co z tego, że nominalnie nam dochody rosną, nasi pracodawcy podnoszą nam wynagrodzenia, skoro idziemy do sklepu i musimy znacznie więcej wydać na zakupy, niż wydawaliśmy wcześniej? Nasze oszczędności, jeśli je mamy, ich realna wartość także maleje.