"Konieczne będzie odchodzenie od darmowych usług". Raport o stanie banków

W raporcie o sytuacji ekonomicznej banków "Banki 2020" ZBP odniósł się do szans i wyzwań, jakie stoją przed polskimi bankami w 2021 r. Jednym z wyzwań, jak wskazano, są niskie stopy procentowe, jakie obowiązują obecnie w Polsce.

"Olbrzymie wyzwanie"

"Ultraniskie stopy procentowe są wyzwaniem dla sektora bankowego. Wymuszają one zmniejszenie rozpiętości między oprocentowaniem kredytów i depozytów. W warunkach, gdy aktualnie ok. 70 proc. dochodów polskich banków jest generowane przez dochody odsetkowe, zmniejszenie stóp procentowych stanowi olbrzymie wyzwanie dla dochodowości banków. Rodzi to pytanie o skalę koniecznej zmiany modelu biznesowego banków, który od lat jest wprowadzany w krajach strefy euro z różnym skutkiem" – czytamy w raporcie.