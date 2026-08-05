Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Polsce grozi blackout? Rząd zwołał sztab w związku z upałami

|
prad shutterstock_2646359747
Donald Tusk o sytuacji energetycznej w kraju
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Szef rządu zapewnił na środowej konferencji, że system elektroenergetyczny w Polsce na razie pozostaje bezpieczny. - Sytuacja jest pod kontrolną - zapewnił Donald Tusk.

Premier Donald Tusk poinformował w środę na konferencji prasowej, że w związku z falą upałów i rekordowo niskim poziomem wód w rzekach, w tym w Wiśle, zwołano specjalne spotkanie, "mini sztab kryzysowy", dotyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju.

- Polskie sieci energetyczne nie planują, na dzisiaj, uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy - zapewnił premier, pomimo - jak sam podkreślił, ograniczonej pracy w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec.

Elektrownia Połaniec, jedna z siłowni, która ograniczyła wytwarzanie energii z powodu niskiego stanu wody w Wiśle
Problemy ze zbilansowaniem ma m.in. elektrownia Połaniec
Źródło zdjęcia: Wikimedia | Tarniak08

Jak wyjaśnił, chodzi o to, że nie będzie potrzeby, według oceny ekspertów i specjalistów, przywoływania tych, którzy są w rezerwie, do uruchomienia produkcji energii. - Bo sytuacja jest pod kontrolną - stwierdził.

Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"
Dowiedz się więcej:

Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"

Tusk: dzisiaj ta sytuacja nie powinna się powtórzyć

Premier przekazał także, że we wtorek "dostępna nadwyżka mocy mogła spaść poniżej wymaganego poziomu". Bezpośrednim następstwem tej okoliczności było ogłoszenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operatora krajowego systemu elektroenergetycznego przywołania rynku mocy.

- Dzisiaj ta sytuacja nie powinna się powtórzyć - zaznaczył.

>>> Upalna środa. 36 stopni przed południem, apogeum skwaru przed nami

Przywołanie rynku mocy to decyzja PSE, która obliguje dostawców energii do bezwzględnego wywiązania się z umów na dostarczenie określonej ilości energii, a z drugiej strony, zobowiązuje objętych specjalnymi umowami dużych konsumentów prądu do ograniczenia jego zużycia na określony czas.

Tusk: dobrze byłoby, aby wreszcie moi oponenci poszli po rozum do głowy

Tusk podkreślił dalej, że "mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki i także dla różnego rodzaju elektrociepłowni i systemu ciepłownictwa". - Była długa i ostrzejsza niż przez ostatnie lata zima. Były już dwie fale upałów. Tę lipcową falę dobrze pamiętamy. Teraz ta sierpniowa fala z rekordowymi upałami. I muszę powiedzieć, że z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny - stwierdził premier.

- Po pierwsze to, że budujemy ten zdywersyfikowany model, gdzie mamy różnego typu źródła energii, w tym – tak wyklinane przez niektórych - odnawialne źródła energii - powiedział.

Fotowoltaika ratuje bilans

- Mówiąc wprost. W tych dniach, w których niektórzy muszą ograniczyć produkcję energii, bo jest za gorąco, to w tych dniach fotowoltaika akurat dostarcza tej energii więcej niż kiedykolwiek. I dlatego fakt, że mamy dzisiaj sporo energii z fotowoltaiki, z wiatraków, czyni nasz system względnie bezpiecznym - zaznaczył Tusk, dodając, że "oczywiście chcielibyśmy mieć więcej tego typu instalacji".

>>>Jest decyzja prezydenta w sprawie cen prądu i wiatraków

Premier podkreślił także, że "w bilansie energetycznym Polski najbardziej potrzebne byłyby dodatkowe wiatraki". Przypomniał jednak, że w sierpniu minionego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę wiatrakową, która miała między innymi zliberalizować zasady inwestycji w wiatraki na lądzie.

- Dobrze byłoby, aby wreszcie moi oponenci poszli po rozum do głowy i zrozumieli, że potrzeby energetyczne wymagają jeszcze doinwestowania - skwitował.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
elektrowniaEnergetykaPolskaDonald TuskUpał
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Rakieta Muska uderzyła w Księżyc. Firma pokazała wyniki, akcje zanurkowały
Tech
pap_20260313_09U
Ceny paliw niepokoją rząd. Możliwa ulga dla kierowców
Z kraju
telefon szpieg hacker
AI stworzyła fałszywe tożsamości i kontaktowała się z ludźmi
Tech
shutterstock_1623360157
Alarm na lotnisku. Służby sprawdzają tajemniczy obiekt
Ze świata
mobywatel - daily_creativity shutterstock_2673563167
Dziś upływa ważny termin w mObywatelu
Z kraju
Donald Tusk
"Gorący apel" Tuska: bardzo was proszę
Z kraju
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Przełom w sprawie cieśniny Ormuz? Trump złożył deklarację
Ze świata
portfel pieniądze
Prawdziwe zarobki Polaków. GUS pokazał nowe dane
Dla pracownika
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Kara dla producenta Oleju Kujawskiego. Wzorce umów niezgodne z prawem
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
Polacy płacą, państwo wydaje. Przede wszystkim na emerytury
Z kraju
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Niespodziewany zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy hamują
Nieruchomości
roboty praca
Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Tech
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Jeff Bezos
Potężny ruch Bezosa. Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów
Ze świata
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski
Rynki
shutterstock_2301900257
Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady
Z kraju
shutterstock_1967218609 (1)
Apple chce sądowego zakazu dla OpenAI
Tech
shutterstock_2492496585
Młodzi rolnicy ruszyli po pieniądze. Resort podał dane
Z kraju
shutterstock_2063099147
Cios w ukraińską gospodarkę. Rosyjskie ataki wstrzymują biznes
Ze świata
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
Tech
Węgry. Elektrownia jądrowa w Paks
Węgry pod presją. Jeszcze kilka dni niepewności wokół elektrowni
Ze świata
shein
Shein szykuje się do debiutu. W grze miliardy dolarów
Ze świata
krakow osiedle bloki mieszkania shutterstock_2274334123
Prawie 430 milionów z unijnych środków na mieszkania. Podpisano porozumienie
Nieruchomości
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
Turystyka
Lotnisko w Radomiu
Co dalej z lotniskiem w Radomiu? Trwa śledztwo
Z kraju
Teheran, Iran
Nowy front wojny. Oto cele ataków Iranu
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS apeluje do Polaków. Chodzi o jeden ważny obowiązek
Z kraju
buenos aires argentyna port - Yingna Cai shutterstock_2603183167
Ponad 140 statków stoi w portach. Strajk wywołał chaos
Ze świata
Szanghaj, Chiny
Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica