Z kraju Sanepid zabrał głos w sprawie sprzedaży lemoniady przez dzieci. Są wytyczne Oprac. Paulina Karpińska |

"Wszystkie zasady higieny zostały zachowane" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności" - podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny w serwisie X.

🍋 Stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności: przygotowywanie i sprzedaż produktów pod opieką dorosłych, czyste ręce i sprzęt, woda zdatna do picia, ochrona przed słońcem i kurzem. https://t.co/0ihJNnkr2b pic.twitter.com/JV2miF53qx — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) July 14, 2026 Rozwiń

Najważniejsze zasady sprzedaży lemoniady przez dzieci

Do opublikowanych na stronie GIS wymogów bezpieczeństwa zaliczono:

dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń,

ochronę wyrobów przed kurzem i owadami,

korzystanie ze świeżych i czystych produktów,

używanie wyłącznie wody pitnej,

unikanie bezpośredniego dotykania żywności dłońmi.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał, że okazjonalna sprzedaż żywności przez dzieci podczas pikników, festynów czy wakacyjnych akcji zarobkowych nie wymaga rejestracji ani specjalnych zezwoleń. Dotyczy to m.in. lemoniady, świeżych owoców oraz domowych wypieków.

GIS zaznaczył jednak, że taka działalność powinna odbywać się z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa żywności.

GIS: wskazana opieka osoby dorosłej

Inspektorat jako dobre praktyki wskazał opiekę osoby dorosłej, bezpieczne ustawienie stoiska czy zapewnienie młodym sprzedawcom ochrony przed słońcem i wody do picia.

Urzędnicy zaapelowali również o wyposażenie stanowiska w pojemnik na odpady i środek dezynfekujący dłonie oraz odseparowanie pieniędzy od miejsca na wyroby.

Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach.