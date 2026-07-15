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Sanepid zabrał głos w sprawie sprzedaży lemoniady przez dzieci. Są wytyczne

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Mała dziewczynka nalewająca świeżą, chłodną domową lemoniadę do plastikowego szkła podczas sprzedaży napojów z przyjaciółką na straganie w upalny letni dzień
"Wszystkie zasady higieny zostały zachowane"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sprzedaż lemoniady, soków, owoców czy domowych wypieków podczas festynów, pikników lub wakacyjnych akcji nie podlega przepisom prawa żywnościowego ani kontrolom sanepidu - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Przypomniał jednocześnie o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny.

"Stoisko z lemoniadą lub owocami to świetna inicjatywa dla dzieci, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności" - podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny w serwisie X.

Najważniejsze zasady sprzedaży lemoniady przez dzieci

Do opublikowanych na stronie GIS wymogów bezpieczeństwa zaliczono:

  • dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń,
  • ochronę wyrobów przed kurzem i owadami,
  • korzystanie ze świeżych i czystych produktów,
  • używanie wyłącznie wody pitnej,
  • unikanie bezpośredniego dotykania żywności dłońmi.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał, że okazjonalna sprzedaż żywności przez dzieci podczas pikników, festynów czy wakacyjnych akcji zarobkowych nie wymaga rejestracji ani specjalnych zezwoleń. Dotyczy to m.in. lemoniady, świeżych owoców oraz domowych wypieków.

GIS zaznaczył jednak, że taka działalność powinna odbywać się z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa żywności.

GIS: wskazana opieka osoby dorosłej

Inspektorat jako dobre praktyki wskazał opiekę osoby dorosłej, bezpieczne ustawienie stoiska czy zapewnienie młodym sprzedawcom ochrony przed słońcem i wody do picia.

Urzędnicy zaapelowali również o wyposażenie stanowiska w pojemnik na odpady i środek dezynfekujący dłonie oraz odseparowanie pieniędzy od miejsca na wyroby.

Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
dzieckoGISSanepid
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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