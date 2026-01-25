Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

To pierwsza taka niedziela w tym roku

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Adam Glapiński o inflacji w Polsce
Źródło: TVN24
W niedzielę, 25 sycznia, sklepy są czynne. To pierwsza z ośmiu niedziel handlowych w tym roku. Kolejna niedziela bez zakazu handlu wypada 29 marca.

Niedziele handlowe w 2026 roku: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji przepisów - również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

1 lutego ub.r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła kolejna szóstka w Lotto
Z kraju
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Trump grozi Kanadzie
Ze świata
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Czy wpłatę na WOŚP można odliczyć od podatku?
Pieniądze
Ekspert o samochodach elektrycznych
Administracja Trumpa bezprawnie wstrzymała program. Jest decyzja sądu
Moto
David M. Solomon
Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów
Ze świata
Grenlandia
25 kluczowych surowców na jednej wyspie. "Bardzo istotne strategicznie"
Ze świata
kontenery port shutterstock_2247207277
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki
Z kraju
shutterstock_2369169197
Rajska wyspa bez dróg, prądu i tłumów. "Podróż do czasów prehistorycznych"
Turystyka
shutterstock_2515397601
Emerytalny rekordzista. Oto najwyższe świadczenie
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
23 1925 fpf cl-0002
Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju
Pieniądze
shutterstock_2087426638
Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
"Oszustwa na rezerwację". Eksperci alarmują
Tech
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
Moto
Giełda, akcje, brokerzy, Korea Południowa, Seul
"Coś więcej niż sztorm doskonały". Ceny przekraczają psychologiczne granice
Rynki
tankowiec
Operacja na pełnym morzu. Nagranie z akcji
Ze świata
telefon szpieg hacker
Utrudnienia dla klientów. Komunikat największego banku w Polsce
Z kraju
Prace na polu podczas suszy. Wieś Harkawicze w województwie podlaskim (27 maj 2025)
Zakaz sprzedaży państwowej ziemi rolnej. Sejm podjął decyzję
Z kraju
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
"Sytuacja w systemie energetycznym znacząco się skomplikowała"
Ze świata
Mark Carney
Pokłosie "przemówienia, na które czekał świat". Szefowa wielkiego banku reaguje
Ze świata
Tankowce u wybrzeży Wenezueli, ropa naftowa
Ropa ma popłynąć do Europy. Na polecenie Trumpa
Ze świata
shutterstock_2597617763
Zmiany w popularnej uldze. Zresetowano licznik
Pieniądze
broker, giełda, wall street
Prawdziwy test dla branży. "Być albo nie być"
Tech
Samochody elektryczne - ładowarki
Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku
Moto
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
Turystyka
shutterstock_2708809885
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
Najnowsze
Grok smartfon
Elon Musk wprowadza poprawki. Kolejny kraj wycofuje zakaz
Tech
Amerykańska giełda
Intel pod presją rynku AI. Słabsze prognozy i spadek kursu
Tech
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Złoto z rekordową ceną. Srebro i platyna z rekordami
Rynki
Donald Trump
Wraca sprawa wielkiego oszustwa. Skazana pisze do Trumpa
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica