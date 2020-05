Sklepy będą zamknięte

Handel w niedziele

Branża domaga się jednak przywrócenia handlu w niedziele , co zwiększyłoby czas na zakupy i pozwoliło uniknąć kolejek. W środę do tego postulatu odniosła się wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- Wydaje się, że na dziś jeszcze nie ma takiej potrzeby, żeby mówić o niedzielach (handlowych - red.). Wiem, że to jest postulat; często go słyszę, żebyśmy przywracali niedziele handlowe. Ale tak, jak powtarzamy: obserwujemy gospodarkę, zobaczmy, co się wydarzy po miesiącu odmrożenia, w jakim będziemy punkcie, czy nie wrócimy do dyskusji o niedzielach - zasygnalizowała szefowa MR w internetowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Ale na pewno dziś to za wcześnie, by o tym mówić - oceniła Jadwiga Emilewicz.