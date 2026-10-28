Zakupy we Wszystkich Świętych. W tych miejscach będzie można je zrobić
1 listopada 2026 roku sklepy będą w większości zamknięte. Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę, ale nie jest to niedziela handlowa. Oznacza to, że nieczynne będą przede wszystkim duże supermarkety, dyskonty oraz większość sklepów w galeriach handlowych.
Otwarte mogą być m.in. stacje paliw, apteki, niektóre kwiaciarnie oraz małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela. Znicze, kwiaty i inne produkty związane z Wszystkimi Świętymi będzie można kupić między innymi na stoiskach ze zniczami i kwiatami przy cmentarzach.
Kiedy najbliższa niedziela handlowa?
W listopadzie nie ma żadnej niedzieli handlowej. Najbliższe przypadają dopiero w grudniu:
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
W całym 2026 roku przewidziano osiem niedziel handlowych: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia oraz 6, 13 i 20 grudnia.
Zakaz handlu w niedzielę
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku:
- ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia,
- w niedzielę przed Wielkanocą,
- a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.
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W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.
Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.