Członkini RPP o inflacji: "nie można powiedzieć, że już jesteśmy po bezpiecznej stronie"

Złotówki Pieniądze PLN
Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę
Źródło: TVN24
Fajnie, że jest lepiej, na pewno jest lepiej dzisiaj, niż było przed rokiem o tej porze, co też widać, co jest odzwierciedlone w moich głosowaniach, ale na pewno nie można powiedzieć, że już jesteśmy po bezpiecznej stronie tylko dlatego, że jakaś średnia z liczb dużych i małych okazała się wystarczająco mała - powiedziała na antenie TVN24 profesor Joanna Tyrowicz, wyjaśniając swoje wnioski o podwyżkę stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w grudniu po raz szósty stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc. Jak wyjaśniła RPP w grudniowym komunikacie po posiedzeniu, "biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP".

Jednak jedna z członkiń - prof. Joanna Tyrowicz, wielokrotnie składała w tym roku wnioski o podwyżką stóp procentowych. Według ostatnich danych udostępnionych przez NBP ostatni taki wniosek złożyła w październiku.

- Moje głosowania nie odzwierciedlają tego, gdzie ja uważam, że należałoby zmienić tę stopę, która dzisiaj jest. Tylko to, gdzie ja uważam, że stopa co do poziomu powinna być - skomentowała w środę w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 prof. Joanna Tyrowicz. - Nie mam innego sposobu, żeby wiarygodnie państwu zakomunikować, w co ja wierzę, że byłoby dobrze dla naszej gospodarki - dodała.

"Inflacja to jest proces, a nie wskaźnik"

Gościni została zapytana o uzasadnienie swoich wniosków o podwyżki stóp procentowych, pomimo że inflacja spada. Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 2,4 procent rok do roku. Odpowiedziała, że "inflacja to jest proces, a nie wskaźnik".

- Ten wskaźnik, który mamy dzisiaj, który rozumiem, jest jakby optymistyczną wiadomością, dobrą wiadomością. On jest złożeniem częściowo dobrych wiadomości, częściowo krótkoterminowo dobrych wiadomości, nie możemy na ich polegać, a częściowo cały czas bardzo złych wiadomości - stwierdziła Tyrowicz.

Jak wyjaśniła, inflacja w usługach przekroczyła 5,5 proc., "a inflacja cen energii jest na tyle ujemna, że równoważy ten wzrost, tę wysoką inflację w usługach". 

- Teraz, jeżeliby się tak zdarzyło coś na świecie, że albo dolar się przestanie osłabiać, albo paliwa przestaną być tak tanie, to my cały czas zostaniemy z tą piątką w usługach, tylko dorzucimy do tego dodatnią inflację z cen nośników energii i będziemy z powrotem w niebezpiecznych rejonach znacznie przekraczających ceny - wyjaśniła.

Dopytana, czy to strategia dmuchania na zimno, wyjaśniła, że próbuje "patrzeć na proces i dostosowywać politykę do tego procesu, a nie do jednej liczby". - Ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem. Cała polityka gospodarcza powinna być dostosowana do tego procesu. Nasze procesy cenowe nie są jeszcze ustabilizowane - stwierdziła.

"Nie doprowadziliśmy gospodarki do takiego poziomu"

W dalszej część gościni programu "Rozmowa Piaseckiego" została zapytana, jakie jest ryzyko, że inflacja odbije i ponownie trzeba będzie z nią walczyć. - Nie doprowadziliśmy gospodarki do takiego poziomu - jeśli chodzi o wzrost cen we wszystkich częściach koszykach tego, na co państwo wydajecie pieniądze, żeby być odpornym na tego rodzaju drobne szoki - stwierdziła Tyrowicz.

- Na duże szoki nikt nie jest odporny - dodała, zaznaczają jednak, że na drobne szoki, takie jak 10 procent czy 15 procent zmiany cen paliw, powinniśmy być odporni. I remedium na to powinny być obecnie wyższe stopy procentowe.

- Fajnie, że jest lepiej, na pewno jest lepiej dzisiaj, niż było przed rokiem o tej porze, co też widać, co jest odzwierciedlone w moich głosowaniach, ale na pewno nie można powiedzieć, że już jesteśmy po bezpiecznej stronie tylko dlatego, że jakaś średnia z liczb dużych i małych okazała się wystarczająco mała - skwitowała Tyrowicz.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Stopy procentoweRPPInflacja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica