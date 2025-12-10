Członkini RPP o inflacji: "nie można powiedzieć, że już jesteśmy po bezpiecznej stronie"

Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w grudniu po raz szósty stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc. Jak wyjaśniła RPP w grudniowym komunikacie po posiedzeniu, "biorąc pod uwagę kształtowanie się inflacji oraz jej perspektywy w kolejnych kwartałach, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP".

Jednak jedna z członkiń - prof. Joanna Tyrowicz, wielokrotnie składała w tym roku wnioski o podwyżką stóp procentowych. Według ostatnich danych udostępnionych przez NBP ostatni taki wniosek złożyła w październiku.

- Moje głosowania nie odzwierciedlają tego, gdzie ja uważam, że należałoby zmienić tę stopę, która dzisiaj jest. Tylko to, gdzie ja uważam, że stopa co do poziomu powinna być - skomentowała w środę w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 prof. Joanna Tyrowicz. - Nie mam innego sposobu, żeby wiarygodnie państwu zakomunikować, w co ja wierzę, że byłoby dobrze dla naszej gospodarki - dodała.

"Inflacja to jest proces, a nie wskaźnik"

Gościni została zapytana o uzasadnienie swoich wniosków o podwyżki stóp procentowych, pomimo że inflacja spada. Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 2,4 procent rok do roku. Odpowiedziała, że "inflacja to jest proces, a nie wskaźnik".

- Ten wskaźnik, który mamy dzisiaj, który rozumiem, jest jakby optymistyczną wiadomością, dobrą wiadomością. On jest złożeniem częściowo dobrych wiadomości, częściowo krótkoterminowo dobrych wiadomości, nie możemy na ich polegać, a częściowo cały czas bardzo złych wiadomości - stwierdziła Tyrowicz.

Jak wyjaśniła, inflacja w usługach przekroczyła 5,5 proc., "a inflacja cen energii jest na tyle ujemna, że równoważy ten wzrost, tę wysoką inflację w usługach".

- Teraz, jeżeliby się tak zdarzyło coś na świecie, że albo dolar się przestanie osłabiać, albo paliwa przestaną być tak tanie, to my cały czas zostaniemy z tą piątką w usługach, tylko dorzucimy do tego dodatnią inflację z cen nośników energii i będziemy z powrotem w niebezpiecznych rejonach znacznie przekraczających ceny - wyjaśniła.

Dopytana, czy to strategia dmuchania na zimno, wyjaśniła, że próbuje "patrzeć na proces i dostosowywać politykę do tego procesu, a nie do jednej liczby". - Ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem. Cała polityka gospodarcza powinna być dostosowana do tego procesu. Nasze procesy cenowe nie są jeszcze ustabilizowane - stwierdziła.

"Nie doprowadziliśmy gospodarki do takiego poziomu"

W dalszej część gościni programu "Rozmowa Piaseckiego" została zapytana, jakie jest ryzyko, że inflacja odbije i ponownie trzeba będzie z nią walczyć. - Nie doprowadziliśmy gospodarki do takiego poziomu - jeśli chodzi o wzrost cen we wszystkich częściach koszykach tego, na co państwo wydajecie pieniądze, żeby być odpornym na tego rodzaju drobne szoki - stwierdziła Tyrowicz.

- Na duże szoki nikt nie jest odporny - dodała, zaznaczają jednak, że na drobne szoki, takie jak 10 procent czy 15 procent zmiany cen paliw, powinniśmy być odporni. I remedium na to powinny być obecnie wyższe stopy procentowe.

- Fajnie, że jest lepiej, na pewno jest lepiej dzisiaj, niż było przed rokiem o tej porze, co też widać, co jest odzwierciedlone w moich głosowaniach, ale na pewno nie można powiedzieć, że już jesteśmy po bezpiecznej stronie tylko dlatego, że jakaś średnia z liczb dużych i małych okazała się wystarczająco mała - skwitowała Tyrowicz.

OGLĄDAJ: prof. Joanna Tyrowicz