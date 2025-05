"Dzisiaj mamy już nowy świat"

"Czekamy po prostu na dane"

Jak zaznaczył, RPP po pierwsze czeka "na dane na temat cen energii i nowych taryf" - One bardzo dużo ważą. Druga rzecz to jest wpływ zmiany stóp procentowych – jak on będzie wpływał na oczekiwania. Trzecia rzecz – jak się zmieni presja płacowa – ona jest nieco powyżej granicy, której byśmy chcieli. Czekamy po prostu na dane - zaznaczył.

- Zakładam, że czekamy na rozpoczęcie cyklu. Zakładam, że dostosowanie zrobiliśmy i zobaczymy, jaki to dostosowanie ostatecznie będzie miało wpływ.(…) Następny krok to raczej będzie cykl, ale kiedy, to trudno mi powiedzieć - cykl rozumiany jako dużo małych kroków. Jestem zwolennikiem tego, żeby następne jakiekolwiek zmiany miały charakter cyklu i odbywały się w sytuacji bardzo dużej pewności, że powrócimy trwale do celu inflacyjnego – dodał.