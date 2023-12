Członek RPP o konflikcie w NBP: to nie o wynagrodzenia chodzi, to jest dużo poważniejsza rzecz

Sytuacja jest taka: słyszymy za ścianą, że ktoś bije kogoś, żona męża czy mąż żonę. I nie do końca wiemy, o co chodzi w tej kłótni - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, komentując konflikt w Narodowym Banku Polskim pomiędzy Adamem Glapińskim i Pawłem Muchą. - To chyba nie o wynagrodzenia chodzi, to jest dużo poważniejsza rzecz - dodał. Pytany o wynik NBP w 2023 roku Kotecki stwierdził, że "będzie to grubo ponad 20 miliardów złotych" straty.

Od kilku tygodni w Narodowym Banku Polskim trwa konflikt pomiędzy prezesem banku centralnego Adamem Glapińskim a członkiem zarządu NBP Pawłem Muchą. Mucha zarzucił Glapińskiemu niewykonywanie swoich obowiązków i skrytykował współdziałanie organów banku centralnego. Stwierdził m.in., że kopie protokołów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej nie są udostępniane "co najmniej części" członków zarządu NBP.

W sobotę Mucha ujawnił uchwałę zarządu NBP z 2019 roku w sprawie nagród dla ścisłego kierownictwa banku centralnego. "Nagrody Prezesa NBP to za I kwartał - 3 krotność, za II kwartał - 3,5 krotność, za III kwartał - 4 krotność a za IV kwartał 4,5 krotność miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy" - podał w serwisie X, udostępniając teksty uchwał.

Kotecki o konflikcie w NBP

Kotecki pytany czy kłótna w NBP to zwiastun początku końca Adama Glapińskiego powiedział, że "to chyba za daleko idące stwierdzenie". - Nie mam tej wiedzy, nie jestem w stanie ocenić, gdzie my jesteśmy. Sytuacja jest taka: słyszymy za ścianą, że ktoś bije kogoś, żona męża czy mąż żonę. I nie do końca wiemy, o co chodzi w tej kłótni. Wiemy tylko, że to na pewno nie pomaga w opinii sąsiadów o tym małżeństwie. Coś jest nie tak i należałoby sprawdzić, co jest nie tak – powiedział Kotecki.

Członek RPP wskazał, że dyskusja wokół wynagrodzeń w NBP "idzie w złą stronę". - To chyba nie o wynagrodzenia chodzi, ani jednej ani drugiej stronie. To jest dużo poważniejsza rzecz. Tam są rzeczywiście takie niejednoznacznie wskazania przez pana Muchę, że tam jest łamane czy nieprzestrzegane jest prawo przez prezesa (Glapińskiego -red.). To należałoby sprawdzić - dodał.

Odnosząc się do kwestii nagród w NBP Kotecki stwierdził, że "w świetle prawa to prawdopodobnie wszystko jest ok". - Może te wynagrodzenia mogą razić, bo one są bardzo, bardzo wysokie: 27 jednomiesięcznych wynagrodzeń w roku. Natomiast to nie o to chodzi. To małżeństwo nie kłóci się o pieniądze - zaznaczył.

