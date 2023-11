Członek RPP o kwestii Trybunał Stanu dla prezesa NBP. "To jest jakiś sygnał"

Ewentualne postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu miałoby niewielkie i jedynie krótkotrwałe przełożenie na rynki finansowe - stwierdził w czwartek członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. - Jeżeli mieliśmy do czynienia z łamaniem prawa, to taki wniosek byłyby zasadny - wyjaśnił, przestrzegając jednocześnie przed "teatrem politycznym" w tej sprawie.

- Jakie miałoby to mieć skutki rynkowe? Moim zdaniem niewielkie i krótkotrwale, jeżeli jakieś, to krótkotrwale. Prezesa znają wszyscy już od lat i wiedzą, że różne rzeczy czasami zdarzało mu się opowiadać (...) i chyba uważają, że bez niego w NBP nie będzie dużo inaczej - gorzej, czy lepiej. Po drugie, od momentu gdy zaczęto rozmawiać o ewentualnym postawieniu pana prezesa przed Trybunałem Stanu, złoty zaczął się umacniać, oczywiście były tego różne przyczyny, ale nie zaczął tracić - powiedział w trakcie Kongresu Polskiego Kapitału Forbesa Kotecki.

- To jest jakiś sygnał, że rynki to ignorują - dodał.

"Nie interesuje to zbyt mocno rynków finansowych"

- Jeżeli mieliśmy do czynienia z łamaniem prawa, to taki wniosek byłyby zasadny. Jeżeli nie mieliśmy takiej sytuacji, to oczywiście nie powinno się to wydarzyć. Na pewno nie powinien mieć miejsca teatr polityczny. Jeżeli to miałby być wyłącznie teatr polityczny, to na pewno nic dobrego z tego nie wyniknie - dodał.