Czechy uprzedziły Polskę. "Nie będzie pierwszą w regionie, która osiągnie cel"

Inflacja w Czechach w lutym 2024 roku wyniosła 2 procent, licząc rok do roku - podał w poniedziałek Czeski Urząd Statystyczny. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz, zwrócił uwagę, że Czechy ubiegły Polskę w zbijaniu inflacji do celu.

Czeski Urząd Statystyczny przekazał, że inflacja w Czechach w lutym 2024 roku wyniosła 2 proc. rok do roku. W styczniu wzrost cen u naszych sąsiadów był na poziomie 2,3 proc. rok do roku. Oznacza to dalsze hamowanie inflacji. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne spadły o 0,3 proc..