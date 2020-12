Cyberpunk 2077 wycofany ze sprzedaży. Wszystko przez błędy

Wyprodukowany przez polskie studio CD Projekt RED Cyberpunk 2077 to najbardziej oczekiwana gra wideo tego roku, jednak jej premiera wzbudziła duże kontrowersje ze względu na dużą liczbę "bugów" - błędów i problemów technicznych - zwłaszcza w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Premie bez względu na oceny

"Wcześniej nasz system premiowy skupiał się na recenzji gry i dacie premiery, ale po wzięciu pod uwagę okoliczności uznaliśmy, że nie byłoby to sprawiedliwe. Nie doceniliśmy, jak czasochłonne i skomplikowane jest to i zrobiliście wszystko, by dostarczyć też ambitną, wyjątkową grę" - miał napisać w mailu, do którego dotarł Bloomberg, Adam Badowski, szef studia CD Projekt.