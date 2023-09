Dziś premiera nowego dodatku do gry Cyberpunk 2077

Bezpłatna aktualizacja pojawiła się na kilka dni przed premierą dodatku. Wprowadza ona nowe oraz ulepsza obecne mechaniki gry. Co ważne zarówno aktualizacja jak i "Widmo wolności" są dostępne tylko na konsole najnowszej generacji oraz komputery PC. Prawdopodobnie po to, by uniknąć powtórki z premiery głównej gry, kiedy okazało się, że wersja na PlayStation 4, którą posiadało większość graczy, jest pełna błędów.

Historia Cyberpunk 2077

"The New York Times" stwierdził, że była to jedna z najbardziej rzucających się w oczy katastrof w historii branży, a CD Projekt Red wyraźnie nie spełnił oczekiwań co do największej premiery gry roku. Firma szybko opublikowała przeprosiny. Doszło nawet do tego, że 17 grudnia, 10 dni po premierze, Sony zmieniło swoją politykę i zezwoliło na zwrot gry przez PlayStation Store, a grę usunięto ze sklepu, przywracając ją dopiero w czerwcu 2021 roku z ostrzeżeniem, że "użytkownicy w dalszym ciągu doświadczają problemów z wydajnością tej gry. Nie zaleca się zakupu do użytku na systemach PS4".