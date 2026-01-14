Logo TVN24
Biznes
Rekordowa liczba cyberataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"

Gawkowski o cyberatakach na SuperGrosz, biuro podróży Itaka i system płatności Blik
Źródło: TVN24
Polskie instytucje rządowe zanotowały najwyższą liczbę cyberataków od kilku lat. W ciągu zaledwie tygodnia cyberprzestępcy dokonali blisko 3,2 tys. prób ataków - wynika z najnowszego raportu firmy Check Point Research, która analizuje cyfrowe zagrożenia państw na całym świecie.

Polskie instytucje rządowe odnotowały dwukrotnie więcej ataków niż instytucje finansowe (1688) czy sektor energetyczny i użyteczności publicznej (1449). Średnia liczba ataków na polskie instytucje w ostatnich tygodniach wyniosła ponad blisko 2000 tygodniowo.

Najwięcej ataków w Europie Centralnej

- Jeszcze w październiku 2025 roku wydawało się, że 2500 ataków na sektor rządowy to sytuacja niebezpieczna. Tymczasem teraz mamy nowy rekord zagrożenia - polskie instytucje rządowe odpierają blisko 3188 ataków tygodniowo - więcej niż rząd Czech, Austrii czy Niemiec - podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce.

Według raportu Check Point Research, o którym pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita", Czechy i Austria odnotowały kolejno 2222 i 1942 takich przypadków.

Polska, ze względu na znaczenie geopolityczne oraz czynny udział we realizacji europejskiej polityki wsparcia Ukrainy, staje się jednym z kluczowych celów wrogich operacji cybernetycznych i dezinformacyjnych. Szczególnie narażone są instytucje rządowe, które muszą być przygotowane na coraz bardziej zaawansowane i skoordynowane ataki oraz próby destabilizacji życia publicznego.

- W obecnej sytuacji geopolitycznej ataki cybernetyczne nie mogą być postrzegane jako problem techniczny, lecz niebezpieczny element szerszej strategii destabilizacji państwa i osłabiania jego odporności. Dlatego powinniśmy być przygotowani - dodaje przedstawiciel firmy Check Point w Polsce.

shutterstock_2221261491
Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport
Maciej Michałek
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
Zniszczona po pożarze hala kompleksu handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie
Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk

"Skoordynowane ataki terrorystyczne"

Według Check Point, średnia liczba ataków na sektor rządowy na świecie wynosi 2713, czyli niemal 15 proc. mniej niż obecna liczba ataków na Polski rząd - wynika z raportu. Polska znajduje się w czołówce państw naszego regionu geograficznego, pod względem ogólnej liczby ataków na gospodarkę. Statystycznie najbardziej zagrożone są instytucje Czech (2200), Słowacji (2097), Polski (1900), Węgier (1900). Niemcy odpierają tygodniowo 1369 ataków.

O tym, jak realne zagrożenie stoi przed naszym rządem świadczyć mogą informacje z ostatnich kilku tygodni. 15 grudnia ub. roku Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gwakowski informował o zidentyfikowanym ataku hakerskim na Urząd Zamówień Publicznych, podczas którego cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników.

Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
Dowiedz się więcej:

Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"

Ze świata

- Mamy w cyberprzestrzeni skoordynowane ataki terrorystyczne na państwo. Ich zadaniem jest wyłączenie wody, gazu, prądu czy kanalizacji i sparaliżowanie w ten sposób codziennego życia obywateli - informował wicepremier Gawkowski.

Rządowy program bezpieczeństwa

W odpowiedzi na rosnącą skalę cyberzagrożeń, polski rząd rozpoczął program realizacji ogólnokrajowej strategii wzmacniania odporności instytucji publicznych na zakłócenia, awarie, cyberataki. W ramach programu wzmacniana jest m.in. infrastruktura krytyczna (energetyka) oraz sektor zdrowia.

W ramach programu "Cyberbezpieczny Rząd", finansowanego z KPO, Ministerstwo Zdrowia otrzymało budżet na inwestycje w modernizację procedur, podniesienie kompetencji pracowników oraz zakup specjalistycznych systemów bezpieczeństwa.

W światowej klasyfikacji branż najbardziej narażonych na cyberataki niezmiennie dominują edukacja i badania - 4172 ataków tygodniowo, na organizacje, instytucje rządowe - 2683, telekomunikacja - 2575. Na szczególną uwagę zasługuje sektor hospitality, gdzie liczba incydentów wzrosła aż o 40 proc. rok do roku, co wskazuje na przenoszenie się cyberprzestępczości w kierunku usług turystycznych i hotelarskich.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cyberatak Cyberbezpieczeństwo ministerstwo cyfryzacji
