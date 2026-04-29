Minister ostrzega. "Procesy rekrutacji stały się narzędziem infiltracji"

Krzysztof Gawkowski
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Cyberprzestępcy mają stosować nowe formy cyfrowej inwigilacji - przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mają być one podejmowane przez grupy "często wspierane przez służby wrogich państw". "Ich celem jest przeniknięcie do struktur państwa lub firmy. To wyrafinowane formy cyfrowych ataków" - ostrzegł Gawkowski.

"Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w procesach rekrutacyjnych, bo to precyzyjnie zaplanowane operacje, których celem jest kradzież danych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa" - przekazał we wpisie w mediach społecznościowych szef resortu cyfryzacji.

Infiltracja przez rekrutację

Za ataki mają być odpowiedzialne grupy APT (Advanced Persistent Threat), które specjalizują się w długofalowych i zaawansowanych cyberatakach oraz często działają we współpracy ze służbami wrogich państw.

W swoich działaniach korzystają one z ataków socjotechnicznych. Ostatnio służby miały zaobserwować, że cyberprzestępcy próbują zrekrutować się do danej organizacji w celu "infiltracji, kradzieży danych i wrażliwych informacji czy też nawiązywania innych relacji z pracownikami" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

"Grupy te poprzez udział w rekrutacji pracowników próbują przeniknąć do podmiotu, co ma na celu umożliwienie przeprowadzenia cyberataku, bądź kradzież danych o szczególnym znaczeniu" - przekazał resort.

Na co zwracać uwagę?

Ministerstwo w odpowiedzi wydało rekomendacje, które mają uchronić podmioty przed atakami.

Po pierwsze wskazano "krytyczne sygnały ostrzegawcze", na które powinny zareagować działy HR i IT firm, a które wymienił w swoim wpisie Krzysztof Gawkowski:

  • Infiltracja podczas wideokonferencji: atakujący wykorzystują fałszywe platformy spotkań.
  • Pułapka "technicznych problemów": podczas rozmowy kandydat zgłasza błędy dźwięku i prosi o zainstalowanie "poprawki", "aktualizacji".
  • Tożsamość skrojona przez AI: Specjaliści IT i badacze są celami spersonalizowanych kampanii, gdzie oferty pracy generowane są przez sztuczną inteligencję na podstawie ich dorobku naukowego.
Łukasz Figielski

Sposoby weryfikacji

Dodatkowo podmioty prowadzące rekrutację powinny wdrożyć poniższe zasady weryfikacji:

  • Historię zatrudnienia należy potwierdzać bezpośrednio u poprzednich pracodawców.
  • Po przekazaniu sprzętu nowemu pracownikowi należy sprawdzić, czy faktycznie posiada komputer, czy operuje zdalnie z innego kontynentu.
  • Nowo zatrudnione osoby powinny otrzymywać uprawnienia stopniowo. Każda próba nieuzasadnionej eskalacji dostępu musi być monitorowana.

Incydenty i podejrzenia mogą być zgłaszane do konkretnych zespołów reagowania: CSIRT NASK, CSIRT GOV lub CSIRT MON. Więcej zaleceń dotyczących działań cyberprzestępców można znaleźć na stronie gov.pl w zakładce resortu cyfryzacji.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

CyberbezpieczeństwoCyberatakministerstwo cyfryzacjiKrzysztof Gawkowski
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
