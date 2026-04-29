Minister ostrzega. "Procesy rekrutacji stały się narzędziem infiltracji"
"Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w procesach rekrutacyjnych, bo to precyzyjnie zaplanowane operacje, których celem jest kradzież danych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa" - przekazał we wpisie w mediach społecznościowych szef resortu cyfryzacji.
Infiltracja przez rekrutację
Za ataki mają być odpowiedzialne grupy APT (Advanced Persistent Threat), które specjalizują się w długofalowych i zaawansowanych cyberatakach oraz często działają we współpracy ze służbami wrogich państw.
W swoich działaniach korzystają one z ataków socjotechnicznych. Ostatnio służby miały zaobserwować, że cyberprzestępcy próbują zrekrutować się do danej organizacji w celu "infiltracji, kradzieży danych i wrażliwych informacji czy też nawiązywania innych relacji z pracownikami" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.
"Grupy te poprzez udział w rekrutacji pracowników próbują przeniknąć do podmiotu, co ma na celu umożliwienie przeprowadzenia cyberataku, bądź kradzież danych o szczególnym znaczeniu" - przekazał resort.
Na co zwracać uwagę?
Ministerstwo w odpowiedzi wydało rekomendacje, które mają uchronić podmioty przed atakami.
Po pierwsze wskazano "krytyczne sygnały ostrzegawcze", na które powinny zareagować działy HR i IT firm, a które wymienił w swoim wpisie Krzysztof Gawkowski:
- Infiltracja podczas wideokonferencji: atakujący wykorzystują fałszywe platformy spotkań.
- Pułapka "technicznych problemów": podczas rozmowy kandydat zgłasza błędy dźwięku i prosi o zainstalowanie "poprawki", "aktualizacji".
- Tożsamość skrojona przez AI: Specjaliści IT i badacze są celami spersonalizowanych kampanii, gdzie oferty pracy generowane są przez sztuczną inteligencję na podstawie ich dorobku naukowego.
Sposoby weryfikacji
Dodatkowo podmioty prowadzące rekrutację powinny wdrożyć poniższe zasady weryfikacji:
- Historię zatrudnienia należy potwierdzać bezpośrednio u poprzednich pracodawców.
- Po przekazaniu sprzętu nowemu pracownikowi należy sprawdzić, czy faktycznie posiada komputer, czy operuje zdalnie z innego kontynentu.
- Nowo zatrudnione osoby powinny otrzymywać uprawnienia stopniowo. Każda próba nieuzasadnionej eskalacji dostępu musi być monitorowana.
Incydenty i podejrzenia mogą być zgłaszane do konkretnych zespołów reagowania: CSIRT NASK, CSIRT GOV lub CSIRT MON. Więcej zaleceń dotyczących działań cyberprzestępców można znaleźć na stronie gov.pl w zakładce resortu cyfryzacji.
