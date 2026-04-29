Minister ostrzega. "Procesy rekrutacji stały się narzędziem infiltracji" Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK

"Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w procesach rekrutacyjnych, bo to precyzyjnie zaplanowane operacje, których celem jest kradzież danych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa" - przekazał we wpisie w mediach społecznościowych szef resortu cyfryzacji.

Infiltracja przez rekrutację

Za ataki mają być odpowiedzialne grupy APT (Advanced Persistent Threat), które specjalizują się w długofalowych i zaawansowanych cyberatakach oraz często działają we współpracy ze służbami wrogich państw.

⚠️ UWAGA na nowe formy cyfrowej infiltracji ⚠️



Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo identyfikują nowe sposoby działania grup ATP, często wspierane przez służby wrogich państw. Ich celem jest przeniknięcie do struktur państwa lub firmy. To wyrafinowane formy cyfrowych… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) April 29, 2026 Rozwiń

W swoich działaniach korzystają one z ataków socjotechnicznych. Ostatnio służby miały zaobserwować, że cyberprzestępcy próbują zrekrutować się do danej organizacji w celu "infiltracji, kradzieży danych i wrażliwych informacji czy też nawiązywania innych relacji z pracownikami" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

"Grupy te poprzez udział w rekrutacji pracowników próbują przeniknąć do podmiotu, co ma na celu umożliwienie przeprowadzenia cyberataku, bądź kradzież danych o szczególnym znaczeniu" - przekazał resort.

Na co zwracać uwagę?

Ministerstwo w odpowiedzi wydało rekomendacje, które mają uchronić podmioty przed atakami.

Po pierwsze wskazano "krytyczne sygnały ostrzegawcze", na które powinny zareagować działy HR i IT firm, a które wymienił w swoim wpisie Krzysztof Gawkowski:

Infiltracja podczas wideokonferencji: atakujący wykorzystują fałszywe platformy spotkań.

Pułapka "technicznych problemów": podczas rozmowy kandydat zgłasza błędy dźwięku i prosi o zainstalowanie "poprawki", "aktualizacji".

Tożsamość skrojona przez AI: Specjaliści IT i badacze są celami spersonalizowanych kampanii, gdzie oferty pracy generowane są przez sztuczną inteligencję na podstawie ich dorobku naukowego.

Sposoby weryfikacji

Dodatkowo podmioty prowadzące rekrutację powinny wdrożyć poniższe zasady weryfikacji:

Historię zatrudnienia należy potwierdzać bezpośrednio u poprzednich pracodawców.

Po przekazaniu sprzętu nowemu pracownikowi należy sprawdzić, czy faktycznie posiada komputer, czy operuje zdalnie z innego kontynentu.

Nowo zatrudnione osoby powinny otrzymywać uprawnienia stopniowo. Każda próba nieuzasadnionej eskalacji dostępu musi być monitorowana.

Incydenty i podejrzenia mogą być zgłaszane do konkretnych zespołów reagowania: CSIRT NASK, CSIRT GOV lub CSIRT MON. Więcej zaleceń dotyczących działań cyberprzestępców można znaleźć na stronie gov.pl w zakładce resortu cyfryzacji.

